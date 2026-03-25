Codesaima mantém pré-cadastramento de censo habitacional para público após recesso do final de ano

O Governo de Roraima segue realizando o pré-cadastramento do Censo Habitacional por meio da Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima). O atendimento ocorre presencialmente na sede do Ierr (Instituto de Educação de Roraima) e segue até esta sexta-feira, 19 de dezembro.

Em razão do recesso de fim de ano, o serviço será suspenso temporariamente, com retorno marcado para o dia 5 de janeiro de 2026. O pré-cadastramento prosseguirá até 10 de abril de 2026, no mesmo local – na avenida São Sebastião, nº 521, bairro Tancredo Neves, das 7h30 às 17h.

A ação é gratuita e tem como objetivo formar um banco de dados com informações de famílias que não possuem imóvel próprio. Os dados servirão de base para a seleção de beneficiários de futuros programas habitacionais do Estado.

Inicialmente, o atendimento priorizou famílias enquadradas na faixa 1 do Governo Federal, com renda mensal de até R$ 2.850. Desde 1º de dezembro, o pré-cadastramento foi ampliado para as faixas 2 e 3, contemplando famílias com renda de R$ 2.850,01 a R$ 4.700 (faixa 2) e de R$ 4.700,01 a R$ 8.600 (faixa 3).

Para a faixa 1, já estão em construção diversos empreendimentos habitacionais. No bairro Centenário, em uma área de 18.577,64 m², será implantado um conjunto com 15 torres e 240 apartamentos, cada unidade com sala de estar/jantar, dois quartos, cozinha integrada à área de serviço, banheiro e uma vaga de estacionamento. Outros conjuntos da faixa 1 incluem o Jardim Floresta (240 apartamentos), Pedra Pintada I (224), Pedra Pintada II (224) e Novo Centenário (207 unidades).

Já para as faixas 2 e 3, estão previstos os conjuntos Monte Cristo, com 914 unidades entre apartamentos e casas; Jóquei Clube, com 384 apartamentos; e Pricumã, com 192 apartamentos.

Entre os cadastrados está Terezinha Souza Maia, de 35 anos, moradora do bairro Sílvio Leite. Ela vive com a filha em uma casa cedida pela mãe e se enquadrou na faixa 3. “Sou do Pará, mas moro em Roraima desde 1996. Vi na internet que estavam fazendo as inscrições e vim tentar realizar o sonho da casa própria”, relatou.

A intérprete Mirla Lacerda da Paz, que atua na Casai (Casa de Saúde Indígena), fez o cadastro na faixa 2. Indígena, ela apresentou a declaração da Funai e os dados do esposo, que trabalha como frentista. “Que bom que vai ter um conjunto perto do meu trabalho, no bairro Monte Cristo. Se der certo, posso deixar de pagar aluguel e até ir trabalhar a pé”, comentou.

A maior procura segue concentrada na faixa 1, como no caso de Cristiana Leite, moradora do bairro Alvorada. Dona de casa, ela vive em imóvel cedido e depende principalmente do Bolsa Família. “Eu e meu marido estamos desempregados. Ele faz alguns ‘bicos’ para a gente sobreviver. Conseguir uma casa própria seria a realização de um sonho”, disse.

A coordenadora do cadastramento, Karoline Costa, reforçou a continuidade do atendimento após o recesso. “O pré-cadastramento do Censo Habitacional segue aberto para as faixas 1, 2 e 3. O atendimento vai até o dia 19 de dezembro e retorna em 5 de janeiro de 2026, no mesmo local e horário”, destacou.

Para mais informações, a Codesaima disponibiliza o telefone da Ouvidoria: (95) 99170-0704.

O post Codesaima mantém pré-cadastramento de censo habitacional para público após recesso do final de ano apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.