Caer disponibiliza serviços durante ação da Defensoria

Posted on

O Governo de Roraima, por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), publicou no último dia 17 de março, três decretos governamentais concedendo estabilidade a 349 professores que ingressaram no quadro efetivo por meio do concurso público do Magistério da Educação Básica, realizado em outubro de 2021. Estes são os primeiros professores do referido […]