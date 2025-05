Governo do Estado inaugura Núcleo Regional de Perícia Forense e nova Delegacia em Rorainópolis

O Governo de Roraima deu um passo histórico na estruturação da segurança pública do Estado com a inauguração, neste sábado, 10, de duas grandes obras no município de Rorainópolis: o Núcleo Regional de Perícia Forense – Regional Sul Ana Nery Santos da Silva e a nova sede da Delegacia da Polícia Civil do município, cujo prédio recebeu o nome do agente de Polícia Jair Elias da Silva.

As duas obras fazem parte da estrutura da PCRR (Polícia Civil de Roraima) e foram inauguradas pelo governador Antonio Denarium e o vice-governador Edilson

O Núcleo Regional de Perícia Forense Ana Nery Santos da Silva foi idealizado para atender toda a região Sul do Estado, beneficiando diretamente os municípios de Rorainópolis, Caroebe, São Luiz e São João da Baliza. O prédio abrigará o Instituto de Criminalística, o Instituto de Identificação e o IML (Instituto de Medicina Legal).

Segundo a delegada-geral da PCRR, Darlinda de Moura Viana, a entrega representa uma conquista aguardada há mais de 30 anos.

“Para a gente é um momento histórico. Essa obra, principalmente do Núcleo que vai atender tanto Rorainópolis como os municípios vizinhos, é um fortalecimento inédito da atuação da Polícia Civil, além de modernizar o atendimento da delegacia com foco em empatia e acolhimento. Toda a região está de parabéns e somos gratos ao Governo do Estado por essa entrega histórica”, declarou.

O governador Antonio Denarium destacou a importância da descentralização dos serviços da Polícia Civil.

“Depois de 30 anos, inauguramos o IML, o Instituto de Identificação e o Instituto de Criminalística em Rorainópolis. Antes, quando havia um crime violento, era preciso transportar o corpo até Boa Vista para emissão do laudo. Agora, esse atendimento será feito no próprio município, beneficiando toda a população da região Sul do Estado”, afirmou.

Com investimento superior a R$ 5,2 milhões, com recurso oriundo de emenda do ex-deputado federal Remídio Monai, via Ministério da Justiça e Segurança Pública, e também da Sesp (Secretaria de Segurança Pública), o Núcleo de Perícia conta com estrutura moderna para atendimento tanto criminal quanto civil, conforme explicou o delegado Jimmy Santana.

“A partir de segunda-feira, 13, o plantão dos institutos de Identificação e de Criminalística já entra em funcionamento. A emissão de carteiras de identidade, primeira e segunda via, será realizada nesse novo prédio. O IML passará a funcionar gradativamente, com a instalação dos novos equipamentos e quando os novos profissionais em formação tomarem posse”, explicou.

O diretor do Instituto de Criminalística, Sttefani Ribeiro, ressaltou que a obra representa uma solução para antigos problemas logísticos enfrentados pelas equipes periciais.

“Antes, qualquer crime violento exigia deslocamento de Boa Vista até a região Sul, o que levava até seis horas, dependendo das condições. Isso gerava transtornos para as vítimas e suas famílias. Com essa estrutura, os serviços serão implantados de forma gradativa, e esses transtornos tendem a ser eliminados com o tempo”, disse.

Segundo Ribeiro, o prédio foi pensado para atender às demandas da perícia pelos próximos 25 a 30 anos, com projeto arquitetônico e de engenharia elaborado conforme a necessidade dos três institutos periciais.

“A unidade será subordinada às diretorias dos institutos em Boa Vista, mas contará com um coordenador local responsável por todos os serviços e pela gestão do prédio”, completou.

Nova Delegacia de Rorainópolis: estrutura moderna e atendimento humanizado

Além do Núcleo Regional de Perícia Forense, o Governo também inaugurou neste sábado, a nova sede da Delegacia de Rorainópolis, obra esperada há mais de uma década pela população do sul do Estado.

Com 300 metros quadrados de área construída, a nova unidade representa um marco na reestruturação da segurança pública da região. A obra recebeu investimento de R$ 1.350.000,00, verba proveniente exclusivamente do Tesouro Estadual, com emenda parlamentar do deputado estadual Jorge Everton.

De acordo com a delegada-geral da PCRR, Darlinda de Moura Viana, a delegacia foi pensada para garantir um atendimento mais empático e eficiente para a população.

“A modernização da delegacia permite um acolhimento voltado para as necessidades do nosso público, com atendimento humanizado e estrutura adequada para os servidores. É uma conquista histórica para toda a região Sul”, enfatizou.

O diretor do Departamento Administrativo da PCRR, delegado Jimmy Santana, ressaltou que a inauguração representa o resultado de um planejamento técnico detalhado.

“Identificamos a necessidade de melhorias há mais de dez anos. Após estudos técnicos, optamos pela construção de um novo prédio, mais vantajoso para a instituição e para a sociedade. As atividades na delegacia iniciam imediatamente após a inauguração. A nova sede fortalece a presença da Polícia Civil na região e garante mais agilidade, conforto e segurança para a população e servidores”, disse.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades estaduais, federais e municipais, como o governador Antonio Denarium; o vice-governador Edilson Damião; a delegada-geral da PCRR, Darlinda de Moura Viana; o delegado-geral adjunto, Luciano Silvestre, a secretária de Segurança Pública, coronel Carla Rodrigues, o diretor do Departamento Administrativo da PCRR, delegado Jimmy Santana e o diretor do Instituto de Criminalística, Sttefani Ribeiro.

Também estiveram presentes a diretora do Instituto de Medicina Legal, Marcela Campelo, o diretor do Instituto de Identificação Odílio Cruz (IIOC), Hênio Stânio, o deputado federal Zé Haroldo; o deputado estadual Lucas Souza, o deputado estadual Marcos Jorge; além de representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Ministério Público e população local.

