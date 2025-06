Secult participa pela primeira vez do maior evento de turismo da América do Sul

A Secult (Secretaria de Cultura e Turismo) participou pela primeira vez da BNT Mercosul, considerada a maior feira de negócios do turismo da América do Sul. A edição deste ano foi realizada nos dias 30 e 31 de maio, no Expocentro de Balneário Camboriú (SC), reconhecido como o maior e mais moderno centro de eventos do Sul do Brasil.

O evento reuniu profissionais do setor com o objetivo de fomentar negócios entre fornecedores e compradores do Brasil, Argentina, Chile e demais países sul-americanos.

Para o diretor do Detur (Departamento de Turismo), Bruno de Brito, a participação de Roraima foi destacada pelo estande, que atraiu grande número de visitantes e despertou interesse pelas belezas naturais e pelo potencial do estado, especialmente no etnoturismo e no turismo de natureza.

“A BNT Mercosul é uma das mais prestigiadas feiras do sul do Brasil. Ela contempla, além de agentes de viagem e operadores nacionais, também profissionais da Argentina e do Chile, que estão interessados em experiência, natureza, aventura e pesca esportiva, segmentos que são tendência de Roraima para a promoção turística internacional”, afirmou o diretor.

Durante o evento, a equipe técnica da Secult apresentou o novo material promocional trilíngue (português, inglês e espanhol), para atingir um público mais amplo e atrair visitantes, investidores e novos negócios para o setor turístico do Estado.

“Com essa participação, o Governo de Roraima dá mais um passo significativo para a consolidação da imagem do estado como destino de referência nacional, com a promoção dos nossos roteiros turísticos”, destacou Bruno de Brito.

Sobre a BNT Mercosul

Realizada há 31 anos, a BNT Mercosul é um dos principais eventos do setor turístico da América do Sul. Realizado anualmente, o evento reúne destinos, empresas e agentes de viagens em um espaço voltado para networking, promoção e capacitação profissional.

Todos os expositores contam com estandes padronizados, o que garante igualdade de visibilidade entre os participantes. As atividades incluem palestras, rodadas de negócios e capacitações em salas preparadas para receber profissionais do turismo em um ambiente confortável e dinâmico.

