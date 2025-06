Festival Elos da Língua começa com sucesso de público em SFX

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

A 4ª edição do Elos da Língua começou com força total em São Francisco Xavier, reunindo comunidade local, visitantes e artistas em torno do tema “Toda Palavra Lavra”. Entre os dias 30 de maio e 1º de junho, o festival promoveu mais de uma dezena de atividades gratuitas, espalhadas pela praça, bairros rurais e espaços culturais do distrito.

A abertura, na sexta-feira (30), foi marcada por uma emocionante homenagem ao poeta local Jorge Serão, o Seu Jorginho, e pelo potente show Negruzz, com Rubi e Evandro Camperom, que encantou o público no coreto da Praça Cônego Antônio Manzi.

Homenagem ao poeta local Jorge Serão, o Seu Jorginho. Foto: Danilo Ferrara / Divulgação

O sábado (31) começou com o Elos Semente, programação dedicada às infâncias, levando contação de histórias e oficinas ao bairro Lavras. À tarde, o lançamento de livros movimentou o centro, seguido pela oficina de poesia de Reynaldo Damazio e pela estreia do espetáculo Voar, com a atriz Olívia Araújo, inspirado na poesia de Geni Guimarães. À noite, o coletivo Nós das Letras realizou intervenções poéticas na praça e o show Milton, com Mônica Salmaso e André Mehmari, emocionou o público com clássicos da música brasileira.

No domingo (1º), a programação seguiu com o bate-papo “A música das palavras”, com Mônica Salmaso, no bairro rural dos Remédios, e a exibição do filme Tesouro Natterer, de Renato Barbieri, na praça. O público também pôde participar de rodas de viola e conversas sobre a relação entre literatura e imagem.

O primeiro fim de semana do Elos da Língua mostrou a força do encontro entre arte, natureza e território, reunindo gerações em experiências culturais únicas.

Festival acontece em São Francisco Xavier até dia 8. Foto: Danilo Ferrara / Divulgação

A 4ª edição do Elos da Língua segue até o dia 8 de junho com intensa programação gratuita. Os destaques da semana incluem o escritor Jeferson Tenório (2), encontros com as autoras indígenas Trudruá Dorrico e Auritha Tabajara (3 e 4), caminhada literária com Olívia Araújo (5), Xico Sá e Juca Kfouri (6), cortejo com o Baque do Xico, show com Ceumar (7), e o encerramento com o Bloco da Pedra Vermelha (8).

Mais informações em: www.elosdalingua.com.br

O evento é uma iniciativa da Associação Amigos da Biblioteca, com apoio da Prefeitura de São José dos Campos e da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Governo do Estado de São Paulo, Governo Federal e Ministério da Cultura.

Confira a programação completa dos próximos dias em www.elosdalingua.com.br.



