Eleições de conselheiros regionais e municipais do ‘Você Prefeito’ acontecem a partir desta segunda-feira

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Executiva de Participação Popular (SEPP), realizará as eleições para novos conselheiros regionais e municipais do programa ‘Você Prefeito’ a partir desta segunda-feira (12). Até o dia 20 de maio, os cidadãos podem ser eleitos para os cargos, seguindo um calendário por região. João Pessoa é dividida em 14 regiões, compreendendo 71 bairros e 147 comunidades.

Para o secretário de Participação Popular da Capital, Thiago Diniz, esta renovação garante que os representantes de bairros e comunidades continuem sendo ouvidos e atendidos em suas demandas através do programa para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. “Esse é um momento extremamente valioso para a cidade de João Pessoa, pois nós ganharemos novos cidadãos e cidadãs comprometidos em contribuir com a ampliação de políticas públicas nos seus bairros e nas suas comunidades e fazer com que João Pessoa possa avançar cada vez mais”, afirmou.

O conselheiro municipal é quem vai apresentar as demandas de melhorias para os bairros que representa dentro das plenárias do ‘Você Prefeito’. Para isso, o candidato precisa morar na região para a qual quer ser eleito e apresentar comprovante de residência e documentos de identificação. Também não pode ter vínculo empregatício com órgãos públicos.

Para o candidato ser eleito, precisa de 10 votos dos moradores de cada região, que também precisam apresentar o comprovante de residência. Ao todo, a capital paraibana conta com 209 conselheiros regionais e 28 municipais.

Datas para eleição de conselheiros da SEPP:

12/05 – 2ª e 9ª Regiões

13/05 – 10ª e 14ª Regiões

14/05 – 1ª e 11ª Regiões

15/05 – 3ª e 13ª Regiões

16/05 – 4ª e 12ª Regiões

19/05 – 5ª e 7ª Regiões

20/05 – 6ª e 8ª Regiões

Para conferir o Mapa das Regiões de Participação Popular, acesse o link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/maparegioes/.