Santa Catarina conclui maior simulado de desastres da história do país e anuncia nova edição para 2026

Estado mobilizou aproximadamente 260 mil pessoas em 256 municípios durante o 1º Simulado Geral de Gestão de Desastres – Fotos: Roberto Zacarias/SECOM GOVSC

Santa Catarina encerrou, no fim da tarde deste domingo, 18, o maior exercício de preparação para desastres já realizado no Brasil. O 1º Simulado Geral de Gestão de Desastres, promovido pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil (SPDC), mobilizou aproximadamente 260 mil pessoas em 256 municípios, consolidando-se como uma experiência inédita em articulação, abrangência e capacidade de mobilização.

Desde o início da manhã, o Estado operou em modo de resposta plena, com o objetivo de testar protocolos, reforçar a prontidão das equipes e integrar esforços entre municípios e Estado. O marco inicial do simulado foi o envio de um Cell Broadcast às 9h15, um alerta de emergência que alcançou, simultaneamente, celulares em todo o território catarinense — uma ação inédita no país e que oficializou o início da operação.

Ao longo do dia, foram simulados diversos cenários críticos com base nos principais riscos identificados em Santa Catarina, como deslizamentos de terra em áreas urbanas e rurais, enchentes e enxurradas com evacuação de comunidades, queda de barreiras em rodovias, isolamento de localidades, interrupções no fornecimento de energia elétrica, rompimentos fictícios de barragens, além da abertura e operação de abrigos temporários, cadastramento de famílias afetadas, distribuição de itens de ajuda humanitária e atendimento psicossocial. Os eventos foram simulados em tempo real, com deslocamento de equipes, acionamento de estruturas municipais e decisões estratégicas por parte do Estado.

“Este simulado nos permitiu testar, na prática, a capacidade de articulação e resposta do nosso sistema de proteção. É um exercício sobre salvar vidas, sobre estar preparado e saber agir com rapidez e inteligência. Santa Catarina se fortalece hoje como referência nacional em gestão de desastres”, destacou o secretário.

Foram realizadas reuniões setoriais, regionais e mesorregionais para avaliação dos impactos simulados e identificação das áreas que demandariam maior atenção em um cenário real. Durante o dia foram realizadas duas reuniões do Comando Unificado, liderada pelo Secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrandt, com os representantes do Grupo de Ações Coordenadas (GRAC) e o staff técnico da Secretaria.

Os dados oficiais enviados pelos municípios participantes serão agora consolidados pela equipe técnica da SPDC e apresentados oficialmente no próximo dia 22 de junho. O documento vai reunir os aprendizados, as boas práticas identificadas e os pontos a serem aprimorados nos planos de contingência estaduais e municipais.

Próxima edição já tem data marcada

Com o sucesso da operação, a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil confirmou a realização da segunda edição do Simulado Geral de Gestão de Desastres, agendada para o dia 17 de maio de 2026. A expectativa é ampliar ainda mais a participação dos municípios e manter o exercício como referência nacional em preparação para desastres.

Santa Catarina encerra este ciclo com um recado claro: prevenção exige preparo, articulação e liderança. O Estado reafirma seu protagonismo nacional com uma gestão que protege vidas e constrói resiliência em todos os cantos do território catarinense.

:: Imagens: Jonatã Rocha / SECOM GOVSC

