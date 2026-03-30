Governo promove 139 policiais civis e reforça política de valorização profissional

O Governo de Roraima oficializou, nesta sexta-feira (27), a promoção por merecimento de 139 policiais civis da turma de 2024. O decreto foi assinado pelo governador Antonio Denarium, durante solenidade realizada no Salão Nobre do Palácio do Governo, em Boa Vista.

A iniciativa reconhece o desempenho, a dedicação e a produtividade dos servidores, com base em critérios objetivos de avaliação, e integra um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento institucional da PCRR (Polícia Civil de Roraima).

De acordo com o delegado-geral adjunto Jimmy Santana, o processo foi estruturado a partir de indicadores técnicos.

“Hoje nós concluímos o processo de promoção de 139 policiais civis. Essa promoção diz respeito ao critério de merecimento, que foi aferido por meio de um indicador de produtividade individual. Avaliamos o que cada policial produziu em suas respectivas unidades, aliado à capacitação e ao desempenho funcional. A partir desses critérios, identificamos os profissionais aptos à promoção”, explicou.

Segundo ele, a iniciativa também se destaca por ocorrer ainda durante o estágio probatório dos servidores.

“Trata-se de um processo permanente. Outros policiais seguem em avaliação, e a expectativa é que novas promoções ocorram nos próximos dias. A nossa meta é que todos os policiais que ingressaram em 2024 e cumpram os pré-requisitos sejam promovidos. Essa iniciativa, autorizada pelo governador, ocorre ainda dentro do período de estágio probatório, o que a torna inédita no Brasil”, destacou.

Durante a solenidade, o delegado Guilherme Peres ressaltou o sentimento de reconhecimento entre os servidores.

“Nós, servidores da Polícia Civil, recebemos essa promoção com um sentimento de gratidão pelo reconhecimento do trabalho que realizamos. Sabemos que esse resultado é fruto do empenho coletivo e de uma gestão responsável dos recursos no Estado. Nos sentimos felizes e honrados com essa oportunidade”, afirmou.

A escrivã Lara Cecília destacou o impacto da medida na valorização profissional e na motivação da equipe.

“O sentimento é de muita gratidão. A gente imaginava que essa promoção viria apenas após mais tempo de carreira, e ela chegou antes. Isso mostra que todos os colegas estão felizes. Além disso, ver a posse de novos policiais e a previsão de novos cursos de formação reforça não só a valorização profissional, mas também a melhoria na qualidade de vida de todos nós”, disse.

Para o agente de polícia Lindberg Melo, a promoção antecipada representa reconhecimento e incentivo.

“A sensação é excelente. Quando entramos na Polícia Civil, imaginávamos que a primeira promoção viria apenas após cinco anos, e hoje, com cerca de dois anos, já estamos sendo promovidos. Isso demonstra uma valorização muito grande. Além da promoção, tivemos melhorias como auxílio saúde, investimentos em estrutura e viaturas. Isso nos motiva e mostra que fizemos a escolha certa”, ressaltou.

Para o delegado-geral da PCRR, Luciano Silvestre, a promoção reforça o compromisso com a valorização dos profissionais e o fortalecimento da instituição.

“É o reconhecimento do mérito de quem está na linha de frente e a construção de uma Polícia Civil cada vez mais forte, eficiente e preparada para servir à sociedade”, afirmou.

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