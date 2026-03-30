Prefeitura do Rio traz para a cidade primeira edição carioca do Caminho Agro Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Evento acontece no Riocentro com competições, feira de negócios e shows. Foto: JP Engelbrecht

A Prefeitura do Rio abriu, nesta sexta-feira (27/03), a exposição Caminho Agro Rio, que ocorre até o domingo (29/03), no Riocentro. A feira é patrocinada pela Prefeitura do Rio, por meio da Subsecretaria de Agricultura, órgão ligado à Casa Civil. É a primeira vez que a exposição Caminho Agro vem à cidade, trazendo o ambiente das grandes feiras agropecuárias nacionais, com competições de animais, feira de negócios, palestras, programação infantil e shows com grandes nomes do sertanejo nacional. Também participam do evento as secretarias municipais de Educação, Integração Metropolitana e Meio Ambiente e Clima.

— Trazer uma feira deste porte para a cidade é a oportunidade de gerar negócios para produtores cariocas, além de promover o empreendedorismo rural e a troca de conhecimentos sobre o setor. A Política Agrícola criada em outubro do ano passado já apresenta desdobramentos concretos no mapeamento e treinamento dos produtores, além da emissão de selos CAF —, disse Leandro Matieli, secretário municipal da Casa Civil.

A escolha da cidade não foi por acaso. A Prefeitura do Rio, que em outubro do ano passado lançou a Política Agrícola, Pecuária e Pesqueira do Município, tem desenvolvido ações para estimular a produção rural no município, capacitando mão-de-obra e criando condições para o fortalecimento do empreendedorismo do setor. Em três meses, foram realizados mais de dois mil atendimentos a produtores rurais, em mais de 60 bairros da cidade. Também já foram emitidos mais de 30 selos CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar). Como parte da Política, foram promovidos seis cursos de treinamento e capacitação de colaboradores, que somaram 309 participantes. No campo dos diagnósticos, foram identificados 515 produtores de olericultura; 216 de floricultura; 288 de fruticultura; além de 470 pecuaristas, sendo 391 voltados à criação de pequenos animais, e 301 pescadores.

Entre as ações da Política Agrícola, estão a identificação e capacitação de produtores familiares, a criação da sede do programa na Fazenda Modelo, a emissão de selos CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar) e a integração de produção urbana, inspeção municipal e emissão selos SISBI de certificação, em atuação conjunta com o IVISA-Rio, Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, órgão da Secretaria Municipal de Saúde.

— Desde a criação da Política agrícola, iniciamos os treinamentos e capacitações. Já inciamos o mapeamento e identificação de produtores familiares,inauguramos a sede do programa na Fazenda Modelo e estamos desenvolvendo outras iniciativas de incentivo ao setor. Estamos muito felizes com os avanços até agora —, diz o subsecretário da Agricultura, Raphael Moreira.

A Subsecretaria de Agricultura possui um estande no evento para produtores agrícolas do município exibirem, durante os dias do evento, seus produtos para geração de negócios. Também participam da feira as secretarias municipais de Educação, Meio Ambiente e Clima e Integração Metropolitana.

Educação

A Secretaria Municipal de Educação levará 270 crianças do município para visitar a exposição. São alunos da Creche Municipal Renascer e da Escola Municipal São Domingos, em Del Castilho.

Meio Ambiente e Clima

A Secretaria de Meio Ambiente e Clima irá apresentar o Programa Hortas Cariocas. Um expositor hortelão mostrará ao público a prática diária de campo e alguns produtos produzidos nas Unidades. O Hortas Cariocas promove a agroecologia em ambientes urbanos em mais de 84 unidades, distribuídas em todas as regiões da cidade, como Nova Sepetiba, Madureira e Manguinhos, as maiores com capacidade de produção. Em 2025, foram instalados mais de 1.760 canteiros e 84 hortas e foram plantadas 136.850 mudas de hortaliças e leguminosas, 302 mudas frutíferas e 27 unidades de produção com compostagem. Também foram realizadas 12 feiras, capacitados 80 mutirantes e 302 hortelões e produzidos cerca de 75 toneladas de alimentos.

Integração Metropolitana

A Secretaria de Integração Metropolitana apresentará ao público os projetos do Selo Carioca + Sustentável e o Consórcio Metropolitano, ambos em desenvolvimento. O Selo trata do mapeamento de pólos produtivos agroalimentares e de estabelecimentos que comercializem alimentos saudáveis e o Consórcio Metropolitano trata da geração de energia limpa para promoção de desenvolvimento e transformação urbana, impulsionando a descarbonização e reduzindo gastos com energia trazendo economia para o município.

Sobre o Caminho Agro

Durante quatro dias, o público poderá circular por um cenário típico das exposições agropecuárias que acontecem no interior do estado. Raças premiadas de gado e cavalos como o Nelore e o Mangalarga Marchador dividem espaço com uma fazendinha de animais exóticos, estandes de moda country, comidas típicas e produtores do interior do estado. Na agenda de shows, estão César Menotti & Fabiano, (quinta-feira, 26/03), Eduardo Costa, (sexta-feira, 27/03) e Zezé Di Camargo (sábado, 28/03). O domingo, 29/03, será dedicado à programação infantil. A Secretaria Municipal de Educação levará 270 crianças do município para visitar a exposição. São alunos da Creche Municipal Renascer e da Escola Municipal São Domingos, em Del Castilho.