Faperr impulsiona projeto inovador na criação de páginas web com inteligência artificial

Com o avanço da tecnologia, surgem soluções que facilitam a vida de empreendedores e profissionais de diversas áreas. Um exemplo disso é o Construtor Inteligente de Páginas Web, projeto fomentado pela Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima) por meio do Programa Centelha Roraima.

Desenvolvido pelo analista de tecnologia da informação e empreendedor Fábio Rodrigues dos Santos, a ideia inovadora busca democratizar a criação de sites por meio da inteligência artificial.

Fábio, que é graduado em Sistemas de Informação e possui mestrado em Computação Aplicada, sempre percebeu um desafio recorrente em sua área: a dificuldade de comunicação entre profissionais de tecnologia e da comunicação na hora de desenvolver sites.

“A ideia surgiu porque em todos os órgãos que já trabalhei e nos trabalhos freelance que realizei sempre existiu essa barreira entre o pessoal da comunicação e da TI. Nosso objetivo é criar um agente inteligente que simplifique esse processo”, explicou.

O Construtor Inteligente tem como proposta sanar a necessidade de conhecimento técnico avançado em programação e design, permitindo que qualquer pessoa possa criar um site profissional de forma intuitiva. “A plataforma será especialmente útil para pequenas empresas, startups e profissionais autônomos que precisam de uma presença digital, mas não têm recursos para contratar especialistas”, destaca o empreendedor.

APOIO DO CENTELHA

O Programa Centelha, promovido pelo MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), em parceria com o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), o Confap (Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa) e a Fundação CERTI, visa estimular a criação de startups e projetos inovadores em todo o País. A iniciativa oferece suporte financeiro, mentorias e capacitação para que os empreendedores consigam transformar suas ideias em negócios sustentáveis.

Para Fábio, a aprovação no Centelha foi um divisor de águas. “O programa fez jus ao nome e realmente acendeu a faisquinha que faltava para colocar a ideia em prática. Estamos em cerca de 25% do caminho percorrido, desenvolvendo nosso MVP [produto mínimo viável] para validar a solução no mercado”, afirmou.

Atualmente, a equipe trabalha na integração de funcionalidades inovadoras para garantir que a plataforma atenda às necessidades do público-alvo de maneira eficiente e acessível.

INOVAÇÃO E IMPACTO

O Construtor Inteligente promete impactar positivamente o ecossistema digital, oferecendo uma ferramenta acessível e prática para a criação de websites, permitindo que qualquer pessoa possa construir um site sem depender de terceiros, de forma rápida e eficiente. O uso da inteligência artificial também será um diferencial, tornando o processo ainda mais automatizado e personalizado.

Com o apoio do Programa Centelha, Fábio e sua equipe seguem firmes na construção do projeto, buscando transformar o Construtor Inteligente em uma solução consolidada no mercado.

