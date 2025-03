Escritor roraimense doa livros para unidades estaduais de ensino

Na manhã desta quarta-feira, 19, a Escola Estadual Ayrton Senna da Silva, no Bairro dos Estados, realizou um evento de valorização da literatura regional e de incentivo à leitura com os estudantes. Eles participaram de um momento com o escritor roraimense Aldenor Pimentel, que recentemente lançou o livro “Filhos de Vênus”, romance que mistura ficção científica e mitologia.

No evento, o autor realizou a doação de 250 exemplares da para 24 escolas estaduais de ensino médio que possuem salas de leitura e bibliotecas. A publicação foi financiada com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, e aprovada em edital da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo).

Aldenor e o titular da Secretaria de Educação e Desporto, Mikael Cury-Rad, assinaram o termo de doação dos livros, reforçando a importância do contato dos estudantes com a literatura produzida no Estado. A iniciativa faz parte das ações do Pecali (Programa Estadual Caminhada Literária), executada pela Seed.

“O lançamento do livro Filho de Vênus é um marco importante para a rede estadual de ensino. Estamos disponibilizando exemplares em nossas bibliotecas para promover a capacidade dos roraimenses de produzirem livros de qualidade. Nosso objetivo é incentivar os estudantes a se tornarem futuros profissionais autores e escritores. Essa iniciativa visa aprimorar não apenas a leitura, mas também a escrita”, declarou o secretário Mikael Cury-Rad.

Pimentel celebrou a parceria e a oportunidade de levar a obra autoral para as escolas, considerando o momento um importante passo na parceria entre os escritores de Roraima com o Executivo, uma vez que o livro foi um incentivo da Lei Paulo Gustavo, operacionalizada em Roraima pelo Governo do Estado.

“Mesmo que não fosse obrigatório, entendemos que esses livros precisavam chegar aos alunos, que são um público muito importante para receber essa obra. Ficamos felizes com a acolhida da Seed, que permitirá que esses livros sejam distribuídos nas escolas com salas de leitura e bibliotecas. Isso vai permitir que alunos e professores acessem, leiam e pesquisem esses livros, o que é fundamental para o desenvolvimento desses estudantes”, celebrou o autor.

CAMINHADA LITERÁRIA

O Programa Estadual Caminhada Literária, criado em 2008, tem o objetivo de assessorar pedagogicamente as salas de leitura e bibliotecas da rede estadual, promovendo estratégias que ampliem a proficiência leitora dos alunos do Ensino Fundamental e Médio.

A doação dos livros de Aldenor Pimentel reforça a proposta do programa, de incentivar o letramento literário por meio do contato com diferentes gêneros e autores.

A ação contou com a presença de professores, estudantes e gestores escolares, que puderam interagir com o autor e conhecer mais sobre a importância da leitura como ferramenta de aprendizado e desenvolvimento.

