São Luiz do Anauá dá show de participação e revela talentos na 5ª etapa municipal dos Jogos Escolares

O município de São Luiz do Anauá foi o palco da 5ª etapa municipal dos 52º JERs (Jogos Escolares de Roraima), realizada nesta quinta e sexta-feira (24 e 25). Reunindo 166 participantes de quatro escolas da cidade, o evento movimentou o esporte escolar e mostrou o potencial dos jovens atletas nas modalidades de futsal e vôlei de praia.

O evento é uma realização do Governo de Roraima, por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), que integra o trabalho do IDR (Instituto de Desporto de Roraima), contando também com o apoio fundamental das prefeituras municipais e das federações esportivas. Em São Luiz do Anauá, a competição teve a parceria da Federação Roraimense de Futsal, com seu time de arbitragem.

Para Dinaildo Barreto, diretor do IDR, a etapa foi um sucesso e mostrou o quanto o esporte transforma vidas: “É inspirador ver tantos jovens envolvidos, com dedicação e paixão pelo que fazem. Mais que uma competição, os Jogos Escolares são um espaço de oportunidades, cidadania e sonhos”.

As escolas que participaram da competição foram o Colégio Estadual Militarizado (CEM) João Rodrigues da Silva, a Escola Estadual Darcy Ribeiro (Vila Moderna), Escola Estadual de Tempo Integral Allan Kardec Haddad e a Escola Municipal Senador Hélio Campos.

Em quadra e nas areias, o que se viu foi muita garra, talento e espírito de equipe, confirmando o objetivo dos jogos de incentivar a prática esportiva e promover a formação cidadã através do esporte.

No futsal, o domínio foi do CEM João Rodrigues, que levou o título em três categorias: mirim masculino, infantil masculino e infantil feminino. No mirim feminino, a vitória ficou com a equipe da Escola Estadual Darcy Ribeiro, que brilhou com sua atuação vibrante e determinada.

Já no vôlei de praia, as disputas foram marcadas pela superação. No infantil masculino, a dupla Pedro Neves e Sebastião Dias, do CEM João Rodrigues, conquistou a vaga para a etapa estadual. No infantil feminino, as campeãs foram Adhorrana e Beatriz, também do CEM João Rodrigues. As categorias “mirim masculino” e “mirim feminino” não tiveram classificados nesta modalidade.

Entre os protagonistas desta festa do esporte, o jovem atleta João Alfredo, destaque do time mirim masculino do CEM João Rodrigues no futsal, falou sobre a emoção de vencer:

“Esse jogo foi incrível! É a segunda vez que participo dos Jogos Escolares na categoria Mirim. No primeiro jogo, enfrentamos a mesma equipe e ganhamos de 5 a 0. E nesse jogo, o placar foi muito semelhante: 5 a 1 a nosso favor. A verdade é que já esperávamos uma vitória, e foi muito bom jogar novamente.”

Com o encerramento da etapa em São Luiz do Anauá, os Jogos Escolares de Roraima já têm destino certo para a próxima parada: Normandia, de 1º a 04 de maio. A 6ª etapa promete manter o nível de competitividade e o espírito de celebração do esporte que tem marcado todas as fases da competição até agora.

As modalidades em disputa serão: futsal, futebol, tiro com arco e vôlei de praia. Serão mais de 800 participantes entre alunos-atletas e comissão técnica.

Em cada município, os Jogos reforçam o compromisso do Governo de Roraima em investir na juventude, estimular o esporte educacional e fortalecer o papel das escolas na formação integral dos estudantes.

