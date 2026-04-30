Governo do Estado destaca avanços em gestão e inovação durante evento do Sebrae

O Governo de Roraima foi um dos destaques da 3ª edição do programa Transformar Juntos, promovido pelo Sebrae-RR (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), realizada nesta quinta-feira, 23, no CAF (Centro Amazônico de Fronteiras) da UFRR (Universidade Federal de Roraima). O evento segue até esta sexta-feira, 24, reunindo gestores, especialistas e representantes do setor produtivo.

Considerado um dos principais encontros voltados à gestão pública e inovação no estado, o evento promove debates sobre desenvolvimento territorial, ambiente de negócios e modernização da administração pública.

O governador Edilson Damião participou da programação como palestrante, com o tema “Roraima que transforma vidas: gestão pública, desenvolvimento e ambiente de negócios”. Durante a apresentação, ele destacou avanços recentes e perspectivas para o crescimento sustentável do estado.

“Vivemos um momento importante para Roraima, com avanços significativos em diversas áreas. Esse processo de transformação é resultado de um trabalho contínuo de fortalecimento da gestão pública e do ambiente de negócios”, afirmou.

A programação incluiu ainda painéis e oficinas sobre temas como inteligência artificial, cidades inteligentes e compras públicas, além da participação de especialistas em desenvolvimento regional da Amazônia.

Durante o evento, também foi realizada a premiação Sebrae Prefeitura Empreendedora, que reconhece iniciativas de gestores municipais voltadas à melhoria do ambiente de negócios. O governador destacou a importância da parceria institucional.

“Essa integração entre Governo e Sebrae tem gerado resultados positivos. É um evento consolidado que valoriza boas práticas e incentiva a inovação na gestão pública”, ressaltou.

Parcerias e desenvolvimento

Para o superintendente do Sebrae Roraima, Emerson Baú, o encontro tem como objetivo fortalecer políticas públicas voltadas ao empreendedorismo e à melhoria do ambiente econômico.

“A proposta é contribuir para o desenvolvimento por meio do fortalecimento da gestão pública, incentivando práticas que impactem diretamente o empreendedorismo e a economia local”, afirmou.

Entre os municípios reconhecidos, Caracaraí recebeu premiação na categoria Compras Governamentais, com destaque para iniciativas voltadas à transparência e eficiência. A prefeita Diane Coelho destacou o papel da cooperação institucional.

“Esse reconhecimento reforça a importância de inovar na gestão pública e de trabalhar de forma integrada para que as políticas cheguem à população”, disse.

Viva Roraima

Como parte da programação do mês Transformar Juntos para Viver Roraima, tem início nesta sexta-feira, 24, o festival Viva Roraima, no Parque Anauá. O evento segue até domingo, 26, com programação gratuita voltada à cultura, gastronomia, turismo e entretenimento para toda a família.

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