Agência Minas Gerais | Unimontes passa a ofertar o curso de Arquitetura e Urbanismo a partir de 2027

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) vai oferecer o curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo a partir do primeiro semestre de 2027. A criação foi aprovada pelo Conselho Universitário (Consu) na quarta-feira (22/4), após validação do projeto pedagógico pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepex).

Com a aprovação, chega-se a cinco novos cursos criados voltados para o atendimento às atuais demandas do mercado de trabalho. Desde 2022, foram implantados os cursos de graduação em Psicologia, Farmácia, Cinema e Audiovisual e Inteligência Artificial (IA). Além disso, o curso de Engenharia de Sistemas foi transformado no curso de Engenharia Elétrica/Eletrônica.

Serão preenchidas 25 vagas anuais no curso de Arquitetura e Urbanismo. Por meio de retificação nos editais, a Coordenação Técnica de Processos Seletivos (Coteps) da Unimontes vai inserir as vagas do novo curso no vestibular próprio (18 vagas) e no Processo de Avaliação Seriada para o Acesso ao Ensino Superior (PAES) (7 vagas), cujas provas estão marcadas para os dias 29/11 e 6/12/2026, respectivamente. A nova graduação da Unimontes terá duração de cinco anos, em período integral, sendo vinculada ao Departamento de Ciências Exatas e ao Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET).

A presidente da Coteps, professora Jussara Maria de Carvalho Guimarães, explica que os candidatos ao vestibular próprio e a do PAES/3ª etapa poderão fazer a mudança de curso até o final do período de inscrições nos processos seletivos. Dessa forma, inscritos em outros cursos que optarem pelo curso de Arquitetura e Urbanismo poderão realizar a alteração sem prejuízos.

Mercado de trabalho

O curso de Arquitetura e Urbanismo foi criado dentro da proposta de oferecer cursos e formar profissionais preparados para atender às atuais demandas do mercado de trabalho. A questão é destacada no projeto pedagógico do curso, coordenado pelo professor Rodrigo Arlindo dos Santos Silva, do Departamento de Ciências Exatas.

“O bacharelado em Arquitetura e Urbanismo é um curso que capacita e habilita para o exercício profissional, ou seja, a formação proporcionada ao aluno é voltada para o mercado de trabalho, o que o torna apto a desenvolver atividades em diversas áreas de atuação, por meio de uma formação mais ampla e generalista”, lê-se na proposta.

No projeto pedagógico, também é ressaltada a relevância do atendimento à demanda do crescimento econômico de Montes Claros, com a atração de novos investimentos. “Montes Claros, como principal polo de desenvolvimento regional e importante centro estudantil, vivencia um novo ciclo de crescimento econômico impulsionado por investimentos em diversos setores e pelo aumento populacional, que impactam na reconfiguração do tecido urbano e evidenciam a crescente necessidade de profissionais capacitados para o planejamento, a gestão e a qualificação do ambiente construído e natural”.

Objetivo geral

Conforme a proposta aprovada, o objetivo geral do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unimontes é a formação de “profissionais capazes de compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e da comunidade, com relação à concepção, à organização e à construção do espaço interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a edificação, o paisagismo, bem como a conservação e a valorização do patrimônio construído, a proteção do equilíbrio do ambiente natural e a utilização racional dos recursos disponíveis”.

“O curso visa à formação de arquitetos e urbanistas com sólida base teórica, metodológica e prática, aptos a atuarem de forma crítica e propositiva nas complexas questões contemporâneas do planejamento e da intervenção no espaço”, diz a proposta.