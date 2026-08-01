Leo Bezerra apresenta programação do São João Multicultural com atrações nos bairros, Centro Histórico e Orla

João Pessoa se prepara para viver mais de 40 dias de uma extensa programação de festejos juninos, com eventos distribuídos nos bairros, além da Orla e do Centro Histórico. As atrações do São João Multicultural, que começa no próximo dia 9 de maio e segue até 24 de junho, foram anunciadas nesta sexta-feira (24) pelo prefeito Leo Bezerra, durante solenidade no Hotel Sesc Cabo Branco. O formato da programação contempla diversas expressões da cultura nordestina, com destaque para os shows de Eliane, Vicente Nery, Raphaella Santos, Falamansa, Nando Cordel, Sâmya Maia e Banda Cavalo de Pau, no Parque Solon de Lucena.

O prefeito Leo Bezerra destacou a valorização da cultura popular, a descentralização da festa para contemplar todos os públicos e o planejamento da Prefeitura para fazer com que o São João também se transforme em geração de renda e fortalecimento do turismo.

A festa terá ainda festivais de quadrilha municipal e estadual, além do Festival de Cordel. Mais de 60 trios de forró pé de serra se apresentando em diversos polos da cidade. Confira a programação completa no link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/saojoao2026/.

“A concepção deste projeto não se deu de forma repentina, mas sim através de um planejamento que se estendeu por mais de quatro ou cinco anos. Durante esse período, dedicamo-nos a idealizar e planejar a revitalização das festividades de São João em João Pessoa, buscando resgatar a tradição cultural que outrora parecia negligenciada. A alegria que senti ao visitar as quadrilhas juninas e ao interagir com seus membros, ouvindo seus anseios e necessidades de apoio, foi imensa”, destacou o prefeito Leo Bezerra, durante a solenidade que também foi prestigiada pelo ex-prefeito Cícero Lucena.

Parceria – O senador Veneziano Vital do Rêgo elogiou o formato do São João Multicultural de João Pessoa, destacou os investimentos da Prefeitura e ainda disse que na próxima semana estará recebendo o prefeito Leo Bezerra, em Brasília, na intenção de conseguir mais recursos para a Capital paraibana.

“O prefeito Leo Bezerra mencionou a possibilidade de buscar apoio nas esferas federais, considerando o vulto do investimento. Uma parte desse investimento, em termos financeiros, foi garantida pela Prefeitura, mas sabemos que o montante total é superior à valiosa e justa colaboração e investimento da Funjope no apoio às nossas quadrilhas juninas”, enfatizou o senador.

Evento multicultural – “Uma iniciativa alinhada à visão do prefeito Leo Bezerra que visa a inclusão da maior diversidade de expressões culturais. Assim, teremos manifestações da cultura popular do ciclo junino, expressões ligadas à literatura de cordel, apresentações no Parque Solon de Lucena e shows com cantores e cantoras. O evento promove, portanto, uma rica variedade de linguagens artísticas, com o objetivo de celebrar a diversidade, proporcionar entretenimento e valorizar a memória e a tradição do São João em João Pessoa”, destacou o diretor-executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves.