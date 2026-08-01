ENTRETENIMENTO

Médico diz que Lula retirou lesão e deve repousar nos próximos dias

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Médico diz que Lula retirou lesão e deve repousar nos próximos dias

Por MRNews

O presidente Lula passou por um procedimento cirúrgico na manhã desta sexta-feira (24), em São Paulo, para retirada de uma lesão do couro cabeludo. Segundo o médico Ricardo Kalil, que acompanha Lula, correu tudo bem, sem nenhuma intercorrência: “ele deverá permanecer mais algumas horas no hospital e deve ir para casa hoje”, disse o doutor.

O procedimento foi feito pela médica Cristina Abdala e houve a retirada de pele na região da cabeça. “Foi uma lesão de pele. É muito comum, é a mais comum que tem no mundo”, conta Kalil.

O nome da lesão é basocelular, é localizada e não se espalha para outros lugares do corpo. “É uma lesão de pele que vem da exposição solar. É muito comum e quando ela cresce, a gente tem que tirar”, explicou a doutora Abdala. O tecido passou por biópsia.

Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber 13º nesta sexta

Globo aciona jurídico após Boninho levar participante do BBB para novo reality da concorrência

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O presidente também fez uma infiltração na mão direita para tratar uma tendinite.

Segundo Kalil, agora o presidente vai para casa e deve ficar em repouso nos próximos dias, mas isso não afetará a agenda de Lula.

“Vamos evitar grandes eventos nos próximos dias. Lula não vai tomar medicamento. Ficou uma ferida cirúrgica e é esperar cicatrizar, o que deve demorar um mês. O cuidado agora é curativo, usar chapéu e tocar a vida normal dele”, afirmou o médico.

Guarulhos para Buenos Aires a partir de 9 mil milhas; oportunidade aparece para Ezeiza

CMN amplia incentivo nacional em linha de crédito do FAT para inovação

O doutor disse também que o tratamento não vai interferir na campanha presidencial: “vai atrapalhar a campanha? A resposta é não. O máximo que vai acontecer é ele aparecer de chapéu, como aconteceu outras vezes”.

O presidente chegou ao hospital por volta das 7h da manhã e a mini-cirurgia estava programada, não foi emergencial. Lula esteve acompanhado da primeira-dama Janja da Silva.

*Com informações de Flávia Albuquerque.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

RESULTADO DO SORTEIO LOTOFÁCIL 3187 DE HOJE QUARTA (21/08)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Hoje, os entusiastas das Loterias da Caixa aguardam ansiosos pelos resultados de emocionantes sorteios. A Lotofácil, como o próprio nome sugere, é uma das modalidades de loteria mais acessíveis e envolventes disponíveis. Com 25 números para escolher, o jogador precisa selecionar entre 15 e torcer para que a combinação escolhida seja a chave […]
ENTRETENIMENTO

Hospital Regional de Dourados amplia produção e ultrapassa 6,6 mil atendimentos – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Média mensal salta de 1.239 para 1.674 atendimentos após expansão dos serviços O HRD (Hospital Regional de Dourados) registrou crescimento na produção assistencial ao longo do terceiro quadrimestre de 2025. De setembro a dezembro de 2025, a produção global da unidade alcançou 6.697 atendimentos, média de aproximadamente 1.674 atendimentos por mês. De acordo […]
ENTRETENIMENTO

Parreira permanece internado na UTI com quadro de infecção pulmonar

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O ex-técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira, 83 anos, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra. O campeão mundial  na Copa de 1994, nos Estados Unidos, tem diagnóstico de inflamação pulmonar.  Na semana passada, foi submetido a um procedimento para cauterização de um sangramento nasal. O professor de educação […]