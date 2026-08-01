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Polícia Científica inaugura nova sede do Núcleo Regional em São Bento do Sul

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Foto: Divulgação/PCI

A Polícia Científica de Santa Catarina inaugurou na manhã desta sexta-feira (24) a nova sede do Núcleo Regional de São Bento do Sul. A nova estrutura passa a atender também as cidades de Rio Negrinho e Campo Alegre, fortalecendo a atuação pericial e de identificação civil em toda a região.

A nova unidade terá um investimento de aproximadamente R$ 780 mil ao longo dos próximos cinco anos, com recursos do Fundo de Melhoria da Perícia Oficial (FUMPOF).

Com 588 metros quadrados de área construída, o espaço abriga setores técnicos e administrativos essenciais para a atuação da Polícia Científica, como Identificação Civil e Criminal, Criminalística, análises laboratoriais forenses e perícias em vivos da Medicina Legal, além de áreas de apoio e do gabinete do perito regional.

Localizada em região central da cidade, a nova sede oferece fácil acesso à população e apresenta melhorias significativas em relação ao imóvel anterior. A estrutura foi planejada para proporcionar maior eficiência operacional, com melhor setorização dos ambientes, ampliação das áreas técnicas e administrativas e organização dos fluxos internos.

Segundo o Perito-Geral da Polícia Científica de Santa Catarina, Douglas de Oliveira Balen, “a nova sede vai proporcionar melhores condições para o desenvolvimento das atividades da Polícia Científica, com espaços mais adequados, organizados e seguros. Isso se reflete diretamente na qualidade do serviço prestado à população e no suporte às investigações”.

Entre os diferenciais da unidade estão o estacionamento amplo, acessos segregados para pessoas sob custódia, adequação às normas de acessibilidade, banheiros adaptados e espaços projetados para garantir segurança, sigilo e qualidade no atendimento.

As áreas de recepção e espera também foram ampliadas, oferecendo mais conforto aos usuários e permitindo um atendimento mais humanizado, especialmente em casos sensíveis, como o de vítimas mulheres e crianças.

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