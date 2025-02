Radares serão substituídos em Guaratinguetá – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá informa que recebeu no último dia 14 de fevereiro, um e-mail do representante da empresa SENTRAN – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRÂNSITO LTDA, dando conta da rescisão do mesmo, de forma unilateral e que faria a retirada dos seus equipamentos de fiscalização eletrônica (radares) na data desta quinta-feira (20/02).

Consta que, a SENTRAN firmou em 07 de outubro de 2024, com a prefeitura, o sexto termo aditivo prorrogando a vigência do contrato em caráter excepcional, pelo período de 12 meses, com cláusula resolutória, que condiciona a continuidade da prestação de serviço à assinatura de um novo contrato oriundo de um novo procedimento licitatório.

Diante da concretização do fato a Secretaria de Administração acionou seu corpo jurídico para a tomada das medidas cabíveis.

Paralelamente a isso, a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana informa que se encontra em fase final preparatória um novo processo para abertura de licitação do mesmo objeto.