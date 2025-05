Posted on

A SES (Secretaria de Estado da Saúde) dá um importante passo rumo à melhoria da qualidade e segurança da assistência à saúde com a implantação do Núcleo Estadual de Gestão Estratégica da Segurança do Paciente (Negesp). Fruto de um projeto do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Negesp tem como objetivo integrar e […]