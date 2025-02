Jovens de favelas do Rio fazem tour guiado pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Trinta jovens moradores de favelas do Rio passaram a tarde da última quarta-feira nas dependências do Aeroporto Internacional Tom Jobim – Divulgação

Trinta jovens moradores de favelas do Rio de Janeiro passaram a tarde da última quarta-feira (19/2) nas dependências do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) conhecendo pela primeira vez, em detalhes, um dos maiores aeroportos do Brasil. A iniciativa faz parte de uma parceria da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) com o programa Asas Para Todos, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que tem o objetivo de ampliar a participação de todas as camadas da população no setor da aviação civil.

Ao longo de quatro horas de passeio, foram visitadas as áreas internas do local, como o Centro de Treinamento, a área de inspeção de passageiros, a Central Faísca do Corpo de Bombeiros de Aeródromo, o auditório e as pistas de pouso e decolagens.

Os jovens de projetos da JUVRio, que têm idades entre 15 e 29 anos e moram em comunidades como Morro do Ponto, Fallet-Fogueteiro e na Penha, tiveram direito a acessar áreas restritas do aeroporto e foram guiados pelos profissionais que trabalham no Galeão.

Dentro do aeroporto, os jovens que fazem parte dos projetos como o Pacto pela Juventude e o Emprega JUV assistiram uma palestra sobre o funcionamento do aeroporto e algumas profissões da aviação, como comissário de bordo, mecânico de aeronave, controlador de tráfego aéreo, fiscal de pátio e operador aeroportuário. Eduarda Dias, de 18 anos, gostou da experiência e da descoberta que a visita ao aeroporto proporcionou.

– Essa chance fez a gente pensar em nossas possibilidades de carreira que eu nem imaginava que existiam. Ver de perto os bastidores de um aeroporto como o Galeão foi algo que eu nunca mais vou esquecer – comentou Eduarda Dias, moradora da Ilha do Governador.

A Brigada de Incêndio também esteve presente, orientando sobre as medidas de segurança mais importantes realizadas no aeroporto. Ao final, os jovens puderam ver alguns dos animais que ajudam no controle da fauna ao redor do aeroporto. Esses animais afugentam pássaros ou outros bichos que podem interferir nas operações do aeródromo.

As próximas edições do programa e o formulário de participação serão divulgados por meio das redes sociais da JUVRio.