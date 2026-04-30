ENTRETENIMENTO

El Niño deve retornar em maio com impacto no clima, diz agência da ONU

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em El Niño deve retornar em maio com impacto no clima, diz agência da ONU

Por MRNews

O retorno das condições climáticas do El Niño é esperado para maio deste ano, o que pode afetar as temperaturas globais e os padrões de chuva, informou a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

O fenômeno é um aquecimento periódico das temperaturas da superfície do mar no Oceano Pacífico central e oriental, que normalmente dura de nove a 12 meses, de acordo com a OMM.

Uma mudança clara foi observada no Pacífico Equatorial, com as temperaturas da superfície do mar subindo rapidamente, sugerindo alta probabilidade de desenvolvimento de condições de El Niño entre maio e julho deste ano.

Refeição grátis em Guarulhos; Visa libera novo restaurante com benefício de acesso VIP

Prazo para pedir isenção da inscrição do Enem 2026 termina nesta sexta

“Depois de um período de condições neutras no início do ano, os modelos climáticos agora estão fortemente alinhados e há grande confiança no início do El Niño, seguido por maior intensificação nos meses seguintes”, disse Wilfran Moufouma Okia, chefe de previsão climática da organização em comunicado.

Embora os modelos indiquem a possibilidade de forte evento de El Niño este ano, a OMM acrescentou que maior previsibilidade será possível após abril.

O padrão climático é conhecido por afetar os climas regionais, potencialmente trazendo mais chuvas para o sul da América do Sul, sul dos Estados Unidos, partes do Chifre da África e Ásia Central, enquanto causa seca na Austrália, Indonésia e partes do sul da Ásia. Ele também pode ter efeito de aquecimento sobre o clima global, lembrou a organização.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Médico diz que Lula retirou lesão e deve repousar nos próximos dias

Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber 13º nesta sexta

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Alckmin inaugura Zona de Processamento de Exportação no Mato Grosso

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, inaugurou, nesta sexta-feira (24), a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Cáceres, no Mato Grosso. “Os setores que exportam, estando numa ZPE, eles têm uma facilidade, tem um ganho do ponto de vista econômico que ajuda no processo da exportação. E nós estamos aqui quase na […]
ENTRETENIMENTO

STF reconhece fim da ação penal do golpe para Mauro Cid

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O Supremo Tribunal Federal (STF) certificou nesta terça-feira (28) o fim da ação penal da trama golpista para o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. A medida foi tomada pela Secretaria Judiciária da Corte após o fim do prazo para as defesas do militar, do ex-presidente Jair Bolsonaro e de demais […]
ENTRETENIMENTO

Brasil permanece com 100% de aproveitamento no Mundial

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews A seleção brasileira derrotou a França por 3 sets a 2 (parciais de 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13), neste domingo (24), e permanece com 100% de aproveitamento no Campeonato Mundial de vôlei feminino, que está sendo disputado em Chiang Mai (Tailândia). O triunfo também garantiu a presença do Brasil nas oitavas da […]