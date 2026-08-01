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Secretaria da Mulher proporciona treinamento a participantes da próxima “Expo Mulheres Empreendedoras” que acontece na véspera do Dia das Mães

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24 de abril de 2026

13:57

Por: Rose Campos

Fotos: Divulgação/Semul

A feira, que reúne diversos serviços e produtos, ocorrerá no sábado, 9 de maio, antecipando uma das datas mais celebradas do ano

A Secretaria da Mulher (Semul), ofereceu às mulheres empreendedoras que estarão presentes na próxima edição do evento “Exposição Mulheres Empreendedoras”, no dia 9 de maio, um treinamento que antecede o evento e busca prepará-las para obter os melhores resultados comerciais possíveis durante a feira. O encontro foi realizado nesta quarta-feira (22), no Centro de Referência em Educação (CRE).

Realizado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul), o evento reuniu 75 expositoras e promoveu um alinhamento com orientações para a feira e ofereceu treinamento sobre técnicas de vendas com a participação da palestrante Aldriin Camilo.

Foi uma oportunidade para que todas cheguem prontas para explorar ao máximo o potencial dessa data, o Dia das Mães, que é considerada uma das principais para o segmento de vendas de produtos e serviços”, ressaltou a secretária da Semul, Wanda Aparecida Oliveira.

Na “Exposição Mulheres Empreendedoras” estarão disponíveis ao público produtos, tais como: artesanatos, roupas, itens de decoração, utilidades domésticas, alimentos, entre outros. Haverá atrações culturais e serviços gratuitos proporcionados pela Prefeitura, como a van do Trabalhador e entrega de mudas de plantas e árvores.

Todas as participantes foram cadastradas pela Secretaria da Mulher. Mais informações sobre a “Exposição Mulheres Empreendedoras” podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo WhatsApp: (15) 99772-6431 ou pelo e-mail: semul@sorocaba.sp.gov.br.

SERVIÇO:

Exposição Mulheres Empreendedoras

Dia 9 de maio, das 9h às 15h

Local: Praça Cel. Fernando Prestes, no Centro

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