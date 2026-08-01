Prefeitura intensifica recapeamento em diversos bairros antes do período chuvoso em Boa Vista



Foto: Divulgação/Semuc



As fortes chuvas em Boa Vista já começaram, mas os serviços de recomposição asfáltica seguem de forma intensa e contínua ao longo do mês de abril na capital. Desde o ano passado, diversos bairros vêm sendo contemplados com obras de recapeamento. Desta vez, os trabalhos avançam em trechos dos bairros dos Estados, Buritis, Caçari, Paraviana e Centro.

De acordo com a explicação do secretário municipal adjunto de Obras, Lindonir Barreto, o serviço atendeu, desde o ano passado, pelo menos, trechos de dez bairros. Como Asa Branca, Caçari, Jardim Tropical, Jóquei Clube, Paraviana, Pricumã, Raiar do Sol, Santa Tereza, assim como São Francisco e Tancredo Neves. Já em 2026, as equipes também passaram pelos bairros São Vicente, 13 de Setembro e Mecejana.

“Esse serviço é uma das principais frentes de atuação da prefeitura na área de mobilidade urbana. Priorizamos trabalhar antes da chegada do inverno em vias com maior fluxo de veículos e pedestres, com o objetivo de melhorar a segurança e a trafegabilidade”, destacou o secretário.

O prefeito de Boa Vista, Marcelo Zeitoune, também acompanha de perto os serviços em diversos bairros da capital. “A cidade está avançando, e é no dia a dia das pessoas que a transformação acontece. Ainda há muito mais por vir. É assim que trabalhamos: com planejamento, presença e resultados na vida das pessoas”, ressaltou o prefeito.

População elogia melhorias na trafegabilidade

O entregador de gás Jackson Bruno Garcia, de 29 anos, trabalha em um estabelecimento localizado na rua Rio Grande do Norte, no bairro dos Estados, onde a via recebeu o serviço de recapeamento. Ao se deparar com o trabalho, ele demonstrou satisfação com as melhorias.

“Esse serviço ‘caiu como uma luva’. Vai ficar melhor para todo mundo. Isso mostra que a prefeitura está sempre trabalhando. Inclusive, não é só aqui. Em vários outros bairros onde vou fazer minhas entregas, vejo a atuação da prefeitura”, afirmou Jackson.

Quem também elogiou o serviço foram as aposentadas Suely Thomé, de 71 anos, e Eva Magalhães, de 78. Elas são amigas e fazem parte de um grupo de idosos da Unidade Básica de Saúde Dr. Silvio Botelho, localizada no bairro dos Estados.

“Agora está bem melhor com o asfalto novo. A rua ficou muito bonita, dá para caminhar com mais segurança”, disse dona Eva.

Fonte: Da Redação

