Wise lança cartão especial da Copa do Mundo 2026

Por MRNews
A Wise entrou no clima do maior evento do futebol mundial e lançou no Brasil um cartão físico especial em parceria com a Visa para a Copa do Mundo FIFA 2026.
A novidade chega em edição limitada, com visual temático inspirado nas cores do Brasil, e pode chamar atenção tanto de colecionadores quanto de quem já utiliza a conta internacional da fintech no dia a dia.
🇧🇷 Design exclusivo para brasileiros
O cartão traz identidade visual especial criada para o público brasileiro, aproveitando o momento de expectativa para o Mundial de 2026.
A proposta une funcionalidade com apelo emocional: um cartão internacional útil para viagens e compras no exterior, agora com aparência comemorativa.
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Para muitos usuários, esse tipo de edição limitada costuma gerar interesse extra por fugir do cartão tradicional.
💳 Como pedir o cartão especial
Os pedidos podem ser feitos diretamente no aplicativo da Wise, dentro da área de cartões.
O período para solicitação vai de 16 de abril até 31 de outubro de 2026, sujeito à disponibilidade.
Para novos clientes, o cartão promocional pode ser solicitado sem custo inicial. Já quem já possui conta pode ter cobrança para emissão da versão comemorativa.
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🌍 Cartão internacional para mais de 150 países
Além do design especial, o cartão mantém as funções tradicionais da Wise:
- Cartão de débito internacional
- Conversão com câmbio comercial
- Uso em compras físicas e online
- Aceitação em mais de 150 países e territórios
- Gestão completa pelo aplicativo
Ou seja, não se trata apenas de item temático: continua sendo uma ferramenta prática para viagens internacionais.
✈️ Promoção pode levar cliente para a Copa
Outro atrativo da campanha é a promoção vinculada ao cartão.
Compras elegíveis realizadas com o cartão durante o período promocional geram chances de concorrer a uma viagem especial para acompanhar jogos da Copa do Mundo, incluindo experiência ligada ao torneio.
Esse tipo de ação reforça a estratégia da Wise de conectar seu produto diretamente ao universo das viagens.
🧠 Vale a pena pedir?
Para quem já usa a Wise com frequência, gosta de edições limitadas ou pretende viajar em 2026, o cartão pode ser uma opção interessante.
Os principais pontos positivos são:
- Visual exclusivo do Brasil
- Uso internacional consolidado
- Conta multicâmbio prática
- Promoção temática ligada à Copa
Já para quem busca apenas estética diferente, vale observar possíveis custos se já for cliente ativo.
🏁 Conclusão
A Wise acertou ao unir futebol, viagem e utilidade em um único produto. O cartão especial da Copa 2026 transforma um item cotidiano em algo colecionável, sem abrir mão da praticidade internacional que popularizou a fintech.
Para o público brasileiro, pode ser uma das edições mais interessantes do ano no segmento de cartões globais.
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