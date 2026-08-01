Wise lança cartão especial da Copa do Mundo 2026

Por MRNews



A Wise entrou no clima do maior evento do futebol mundial e lançou no Brasil um cartão físico especial em parceria com a Visa para a Copa do Mundo FIFA 2026.

A novidade chega em edição limitada, com visual temático inspirado nas cores do Brasil, e pode chamar atenção tanto de colecionadores quanto de quem já utiliza a conta internacional da fintech no dia a dia.

🇧🇷 Design exclusivo para brasileiros

O cartão traz identidade visual especial criada para o público brasileiro, aproveitando o momento de expectativa para o Mundial de 2026.

A proposta une funcionalidade com apelo emocional: um cartão internacional útil para viagens e compras no exterior, agora com aparência comemorativa.

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Para muitos usuários, esse tipo de edição limitada costuma gerar interesse extra por fugir do cartão tradicional.

💳 Como pedir o cartão especial

Os pedidos podem ser feitos diretamente no aplicativo da Wise, dentro da área de cartões.

O período para solicitação vai de 16 de abril até 31 de outubro de 2026, sujeito à disponibilidade.

Para novos clientes, o cartão promocional pode ser solicitado sem custo inicial. Já quem já possui conta pode ter cobrança para emissão da versão comemorativa.

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🌍 Cartão internacional para mais de 150 países

Além do design especial, o cartão mantém as funções tradicionais da Wise:

Cartão de débito internacional

Conversão com câmbio comercial

Uso em compras físicas e online

Aceitação em mais de 150 países e territórios

Gestão completa pelo aplicativo

Ou seja, não se trata apenas de item temático: continua sendo uma ferramenta prática para viagens internacionais.

✈️ Promoção pode levar cliente para a Copa

Outro atrativo da campanha é a promoção vinculada ao cartão.

Compras elegíveis realizadas com o cartão durante o período promocional geram chances de concorrer a uma viagem especial para acompanhar jogos da Copa do Mundo, incluindo experiência ligada ao torneio.

Esse tipo de ação reforça a estratégia da Wise de conectar seu produto diretamente ao universo das viagens.

🧠 Vale a pena pedir?

Para quem já usa a Wise com frequência, gosta de edições limitadas ou pretende viajar em 2026, o cartão pode ser uma opção interessante.

Os principais pontos positivos são:

Visual exclusivo do Brasil

Uso internacional consolidado

Conta multicâmbio prática

Promoção temática ligada à Copa

Já para quem busca apenas estética diferente, vale observar possíveis custos se já for cliente ativo.

🏁 Conclusão

A Wise acertou ao unir futebol, viagem e utilidade em um único produto. O cartão especial da Copa 2026 transforma um item cotidiano em algo colecionável, sem abrir mão da praticidade internacional que popularizou a fintech.

Para o público brasileiro, pode ser uma das edições mais interessantes do ano no segmento de cartões globais.

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