Governo do Estado implanta MS-355 e reforça logística ao ampliar conectividade com a Rota Bioceânica

Uma malha viária estadual com maior cobertura e conectividade entre regiões produtoras de Mato Grosso do Sul, com foco na Rota Bioceânica. Foi com esse objetivo que o Governo do Estado deu início às obra de implantação e pavimentação da rodovia MS-355, em Terenos. O governador Eduardo Riedel autorizou o trabalho durante agenda no município, nesta sexta-feira (24).

A nova conexão faz parte de um pacote de investimentos do Governo de Mato Grosso do Sul, que totaliza R$ 2,3 bilhões, liberados pelo BNDES. A MS-355 recebe investimentos de R$ 230,4 milhões, com pavimentação de 53,9 km a partir do fim do perímetro urbano de Terenos – no acesso ao frigorífico – e englobando os municípios de Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti, passando também pela Colônia Cascavel.

Os investimentos na pavimentação da MS-355 visam melhorar a logística, reduzir o tempo de viagem – encurtando cerca de 30 km o trajeto entre Campo Grande e Dois Irmãos do Buriti – e apoiar o escoamento da produção agropecuária.

“A gente está fazendo uma rota estruturante para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil. E ao terminar essa obra ligaremos Campo Grande a Nioaque por um outro eixo, formando esse acesso à Rota Bioceânica e potencializando todas as nossas exportações. Ela tem um efeito transformador na região, no local, para a população daqui e para o comércio exterior estruturante de Mato Grosso do Sul. A gente fica muito feliz”, disse Riedel, que complementa.

“É uma obra transformadora para a região e o município de Terenos, muda completamente a realidade de mais de 23 assentamentos rurais, em relação a agricultura familiar, o pequeno produtor, e ainda a realidade das escolas, dos alunos, do transporte médico”, afirmou o governador.

Entregas de obras

Também foram entregues uma ponte de concreto sobre o córrego Barreirinho, com mais de R$ 1,1 milhão de aporte financeiro, e a pavimentação asfáltica e drenagem na via Perimetral Oeste, em Terenos. As pontes de concreto fazem parte do planejamento estratégico em infraestrutura de Mato Grosso do Sul, sendo importantes investimentos em logística que dão competitividade aos produtos sul-mato-grossenses, com mais segurança ao tráfego e melhoria aos acessos.

Com R$ 5,7 milhões de recursos próprios, o Governo do Estado asfaltou a via Perimetral Oeste e imediações, completando a ligação do bairro Eduardo Perez Filho com o restante da cidade. Neste local, por meio da Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul), foram construídas 45 bases residenciais do programa Lote Urbanizado.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Saul Schramm/Secom-MS