Boa Vista e Roraima Notícias

Conversa com especialistas amplia debate sobre rotas gastronômicas no Festival Viva Roraima

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Conversa com especialistas amplia debate sobre rotas gastronômicas no Festival Viva Roraima

O MIRR (Museu Integrado de Roraima), administrado pela Secult (Secretaria de Cultura e Turismo), promove, em parceria com o Sebrae-RR, a ação “Conversa com Especialista”, voltada à temática das rotas gastronômicas e suas potencialidades.

O encontro ocorre na terça-feira, 28, no auditório Monte Roraima, no edifício Airton Dias, do Sebrae.

A participação é gratuita e requer inscrição prévia por meio de formulário online. A iniciativa busca ampliar o conhecimento técnico e estimular reflexões sobre a gastronomia como elemento de identidade cultural e estratégia de fortalecimento do turismo nos territórios. Os participantes também receberão certificado ao final da atividade.

A atividade integra a programação de encerramento do Festival Viva Roraima 2026 e contará com a participação de especialistas de Mato Grosso do Sul e do Pará, que irão compartilhar experiências relacionadas ao turismo gastronômico, cultura alimentar e valorização de saberes tradicionais.

A diretora do MIRR, Elena Fioretti, destacou o papel do projeto na consolidação da gastronomia como um dos pilares da cultura regional e diferencial competitivo para o turismo.

“O Viva Roraima fortalece a gastronomia como expressão cultural e ferramenta de desenvolvimento. O intercâmbio com outras regiões contribui para valorizar nossa identidade e ampliar as possibilidades de construção de rotas turísticas”, afirmou.

Programação

Entre os convidados está o chef e pesquisador Paulo Machado (MS), fundador do Instituto Paulo Machado e da Brasil Food Safaris, iniciativa pioneira no turismo gastronômico. Com atuação consolidada na área, ele é autor de obras como Cozinha Pantaneira e Rota Gastronômica Pantaneira, além de desenvolver expedições voltadas à valorização da culinária regional.

Também participa do encontro a pesquisadora paraense Auda Piani, produtora cultural e escritora reconhecida pelo trabalho de valorização dos saberes amazônicos e do patrimônio imaterial, com foco na relação entre memória, cultura e identidade.

Para Fioretti, o encontro representa o encerramento ideal da programação do festival. “Esse momento evidencia que há uma produção consistente de conhecimento quando pensamos a gastronomia como eixo estruturante de rotas turísticas”, ressaltou.

Além das palestras, o evento contará com sessão de autógrafos dos convidados. Paulo Machado apresentará suas obras Cozinha Pantaneira, Comitiva de Sabores e Rota Gastronômica Pantaneira. Já Auda Piani levará os livros Elas Fazem o Pirão Render Quando a Farinha é Pouca e Entre Panelas, Memórias e Sentidos.

O post Conversa com especialistas amplia debate sobre rotas gastronômicas no Festival Viva Roraima apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
Boa Vista e Roraima Notícias

Caer promove a Semana da Água

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) inicia nesta segunda-feira, 17, a Semana da Água, com atividades educativas e visitas de escolas à ETA (Estação de Tratamento de Água), para conhecer o processo de purificação e distribuição da água que chega às residências. Durante as visitas, a equipe do NMA (Núcleo de Meio […]
Boa Vista e Roraima Notícias

Sesau realiza treinamento para fortalecer ações de controle vetorial

Posted on Author boavistaagora.com.br

A CGVS (Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde), da Sesau (Secretaria de Saúde), iniciou nesta quarta-feira, 27, o treinamento de agentes de endemias para o Controle Vetorial e Introdução de Novas Tecnologias. A qualificação segue até sexta-feira, 29, no auditório da CGVS, reunindo representantes dos 15 municípios do Estado, além do DSEI (Distrito Sanitário Especial […]
Boa Vista e Roraima Notícias

Escola Estadual Hildebrando Ferro Bitencourt reúne produção de estudantes e lança livro “Navegando em Poesias”

Posted on Author boavistaagora.com.br

Em busca de incentivar o hábito da leitura e da escrita entre os estudantes, a Escola Estadual Hildebrando Ferro Bitencourt desenvolveu um projeto literário dentro da disciplina eletiva de “Produção Textual”. O resultado foi o lançamento do livro “Navegando em Poesias”, com poemas produzidos pelos estudantes. O evento de lançamento ocorreu na manhã desta segunda-feira, […]