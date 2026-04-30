Conversa com especialistas amplia debate sobre rotas gastronômicas no Festival Viva Roraima

O MIRR (Museu Integrado de Roraima), administrado pela Secult (Secretaria de Cultura e Turismo), promove, em parceria com o Sebrae-RR, a ação “Conversa com Especialista”, voltada à temática das rotas gastronômicas e suas potencialidades.

O encontro ocorre na terça-feira, 28, no auditório Monte Roraima, no edifício Airton Dias, do Sebrae.

A participação é gratuita e requer inscrição prévia por meio de formulário online. A iniciativa busca ampliar o conhecimento técnico e estimular reflexões sobre a gastronomia como elemento de identidade cultural e estratégia de fortalecimento do turismo nos territórios. Os participantes também receberão certificado ao final da atividade.

A atividade integra a programação de encerramento do Festival Viva Roraima 2026 e contará com a participação de especialistas de Mato Grosso do Sul e do Pará, que irão compartilhar experiências relacionadas ao turismo gastronômico, cultura alimentar e valorização de saberes tradicionais.

A diretora do MIRR, Elena Fioretti, destacou o papel do projeto na consolidação da gastronomia como um dos pilares da cultura regional e diferencial competitivo para o turismo.

“O Viva Roraima fortalece a gastronomia como expressão cultural e ferramenta de desenvolvimento. O intercâmbio com outras regiões contribui para valorizar nossa identidade e ampliar as possibilidades de construção de rotas turísticas”, afirmou.

Programação

Entre os convidados está o chef e pesquisador Paulo Machado (MS), fundador do Instituto Paulo Machado e da Brasil Food Safaris, iniciativa pioneira no turismo gastronômico. Com atuação consolidada na área, ele é autor de obras como Cozinha Pantaneira e Rota Gastronômica Pantaneira, além de desenvolver expedições voltadas à valorização da culinária regional.

Também participa do encontro a pesquisadora paraense Auda Piani, produtora cultural e escritora reconhecida pelo trabalho de valorização dos saberes amazônicos e do patrimônio imaterial, com foco na relação entre memória, cultura e identidade.

Para Fioretti, o encontro representa o encerramento ideal da programação do festival. “Esse momento evidencia que há uma produção consistente de conhecimento quando pensamos a gastronomia como eixo estruturante de rotas turísticas”, ressaltou.

Além das palestras, o evento contará com sessão de autógrafos dos convidados. Paulo Machado apresentará suas obras Cozinha Pantaneira, Comitiva de Sabores e Rota Gastronômica Pantaneira. Já Auda Piani levará os livros Elas Fazem o Pirão Render Quando a Farinha é Pouca e Entre Panelas, Memórias e Sentidos.

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