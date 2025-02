Seed encerra oficinas preparatórias e foca nas conferências escolares infantojuvenis pelo Meio Ambiente

A Seed (Secretaria de Educação e Desporto) finalizou nesta quarta-feira, 26, a série de oficinas preparatórias para a VI Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente. As últimas atividades foram realizadas nos municípios de Caracaraí e Mucajaí, reunindo coordenadores e professores multiplicadores das unidades de ensino estaduais dessas localidades.

O evento faz parte dos preparativos para a participação de Roraima na etapa nacional da conferência, prevista para este ano, e conta com a parceria da Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) e da Femarh (Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos).

Esta oficina é direcionada aos coordenadores e professores das unidades de ensino. A chefe da Divisão de Educação Ambiental da Seed, Naiva Lima, destacou a importância das oficinas na construção do conhecimento ambiental nas escolas e na capacitação dos professores para orientar os alunos no desenvolvimento de projetos voltados à educação ambiental e à justiça climática.

“O objetivo é orientar passo a passo sobre como realizar a conferência escolar, incluindo a seleção do melhor projeto, a eleição do delegado e do suplente para representar a escola na conferência estadual. Neste evento, devem se reunir representantes de todas as escolas que realizaram suas conferências escolares”, explicou Naiva Lima.

Por fim, os alunos destaque serão selecionados para integrar a delegação de Roraima que participará da conferência nacional em Brasília, em setembro.

Nas oficinas preparatórias participaram professores de escolas estaduais dos municípios de Boa Vista, Alto Alegre, Pacaraima, Bonfim, Cantá, Caracaraí e Mucajaí.

Os professores responsáveis pelas escolas de Caracaraí e Mucajaí ressaltaram o impacto positivo das oficinas na comunidade escolar. Para a gestora Jorginete de Souza, da Escola Estadual em Caracaraí, o evento foi uma oportunidade enriquecedora para aproximar os estudantes das discussões ambientais.

“Queremos despertar neles a compreensão dos problemas atuais e futuros, bem como a importância de adotar uma cultura de progresso e desenvolvimento sustentável. Essa abordagem é fundamental, pois dependemos diretamente do meio ambiente para nossa sobrevivência”, afirmou Jorginete.

Já para Maria Rosivalda, professora do Colégio Estadual Militarizado Maria Mariselma, de Mucajaí, a iniciativa fortalece a educação ambiental dentro da sala de aula.

“O meio ambiente está bem precário, então todo o ensinamento de hoje veio trazer uma bagagem para que a gente possa desenvolver na sala de aula e conscientizar nossos alunos da importância do meio ambiente”, destacou José Ricardo.

Cronograma da VI Conferência para o Meio Ambiente

Com o término das oficinas preparatórias, a Seed segue com o cronograma da conferência. As etapas escolares acontecerão até o dia 16 de maio, permitindo que os alunos apresentem e defendam suas propostas dentro das unidades de ensino. A fase estadual será realizada até 20 de junho, reunindo 250 representantes, entre técnicos da Seed e delegados eleitos nas escolas.

A VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente terá como tema “Com Educação e Justiça Climática” e contará com a participação de estudantes do ensino fundamental de todo o país. O evento ocorrerá entre os dias 02 e 05 de setembro e busca fomentar o protagonismo juvenil e incentivar a construção de soluções sustentáveis dentro das escolas e comunidades.