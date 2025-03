Governo de Roraima realiza pesquisa com estudantes e professores sobre restrição do uso de celular nas escolas

No período de quarta-feira, 12, até 19 de março, o Governo de Roraima por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto) realiza uma pesquisa com professores e estudantes da rede estadual de ensino sobre a aplicação da Lei Federal n° 15.100/2025, que proibiu o uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais por estudantes durante as aulas, recreios e intervalos em todas as etapas da Educação Básica.

A medida não foi uma novidade para Roraima devido à existência da Lei Estadual nº 1.108/2016, que já restringia o uso de aparelhos eletrônicos no contexto das escolas e do próprio regimento interno das unidades de ensino. Com a legislação federal, as escolas reforçaram a regra em relação à utilização dos aparelhos.

Agora, a Seed quer saber a opinião da comunidade escolar sobre essa restrição mais efetiva no primeiro mês de aula na rede estadual de ensino.

“Nessa semana teremos um dia dedicado à pesquisa para saber os impactos causados por essa proibição no contexto das escolas. Dois questionários deverão ser respondidos, um deles se destina aos professores. Para saber como os professores se sentem, saber deles se os alunos estão aprendendo melhor. E precisamos saber dos nossos alunos também, quais os impactos que eles sentiram com essa proibição”, explicou a secretária-adjunta de Gestão da Educação Básica da Seed, Raimunda Rodrigues.

Uso do celular será permitido para responder ao questionário eletrônico

A pesquisa será realizada por meio de um questionário eletrônico que começará a ser compartilhado com estudantes e professores neste dia 12 de março. As escolas organizarão momentos específicos para esta atividade, que será monitorada pelos pro

Os estudantes terão permissão para utilizar os aparelhos eletrônicos em horários determinados para responder ao formulário. Pela manhã, das 8h30 às 9h30; pela tarde das 14h30 às 15h30; e à noite, das 19h30 às 20h30.

Todos os estudantes e professores da rede devem participar da atividade tanto na capital, no interior, quanto em comunidades indígenas. Na tarde desta terça-feira, 11, foram realizadas reuniões via web com os gestores escolares para repassar orientações sobre esta atividade.

A secretária Raimunda Rodrigues falou sobre o que será feito a partir dos resultados da pesquisa.

“Com o resultado da pesquisa, a Secretaria de Educação vai construir as suas estratégias de rede, que são as diretrizes de rede. Também estão saindo, no âmbito do Conselho Nacional de Educação, diretrizes nacionais. O Ministério da Educação já publicou três guias: de orientação para as redes de ensino, de orientação para as escolas e de orientação para as famílias. Esses guias também já estão sendo trabalhados no contexto de cada escola”, finalizou Raimunda Rodrigues.

