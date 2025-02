RESULTADO DO SORTEIO LOTERIA FEDERAL 5942 HOJE SÁBADO (15/02)

Por MRNews



Hoje, os entusiastas das Loterias da Caixa aguardam ansiosos pelos resultados de emocionantes sorteios.

Hoje corre a Loteria Federal que é uma das modalidades mais tradicionais de loteria no Brasil, administrada pela Caixa Econômica Federal. O seu formato único consiste na venda de bilhetes numerados, com prêmios distribuídos de acordo com os números sorteados em cinco séries. Com sorteios regulares às quartas-feiras e sábados, a Loteria Federal oferece diferentes faixas de prêmios, desde valores menores até grandes montantes, proporcionando aos apostadores uma variedade de oportunidades de ganhar.

Além de oferecer prêmios atrativos, a Loteria Federal desempenha um papel significativo no financiamento de programas sociais e investimentos em áreas como cultura, esporte e seguridade social. Parte da receita gerada pela venda dos bilhetes é destinada a essas iniciativas, contribuindo para o desenvolvimento e bem-estar da sociedade brasileira. Com sua longa história e popularidade duradoura, a Loteria Federal continua a ser uma escolha popular entre os jogadores que buscam a emoção de ganhar grandes prêmios enquanto apoiam causas importantes.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DA LOTERIA FEDERAL NO NOSSO SITE

QUINA SORTEIO 5942

Breve Aqui Confira o resultado da Federal Sorteio anterior Prêmios Principais Sorteio Realizado em SAO PAULO, SP Destino Bilhete Valor do Prêmio (R$) 1º 085656 R$ 500.000,00 2º 093866 R$ 27.000,00 3º 028853 R$ 24.000,00 4º 065970 R$ 19.000,00 5º 022608 R$ 18.329,00 Concurso 5941 – Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025 Confira o resultado da Federal

Resultado do sorteio de hoje em video

Canal da Caixa https://youtube.com/@canalcaixa?si=eTngt9wQZ_H2u4c3

Página de Resultados das Loterias da Caixa

Horários de Sorteio das Loterias da Caixa Econômica

As Loterias da Caixa Econômica Federal são fonte de expectativa e sonhos para milhões de brasileiros, e o momento crucial para muitos é o sorteio. Dentre elas, a Mega Sena é a mais popular, com sorteios realizados sempre às 20h, horário de Brasília. No entanto, este não é um evento isolado, pois outras loterias também têm seus dias e horários específicos.

A tabela abaixo apresenta de forma clara os dias da semana e os horários de sorteio de diversas loterias:

Horários de Sorteio das Loterias da Caixa Econômica

Loteria SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM Mega Sena 20h 20h Dupla Sena 20h 20h Quina 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h Lotomania 20h 20h Lotofácil 20h 20h 20h Loteca/Lotogol 12h Loteria Federal 19h 19h Timemania 20h 20h 20h Dia de Sorte 20h 20h 20h

É importante ressaltar que todos os horários mencionados estão no fuso horário de Brasília. Para aqueles que buscam a sorte nas loterias, este guia serve como referência para estar atento aos dias específicos de cada sorteio.

Que a fortuna sorria para aqueles que ousam sonhar e participar desses emocionantes eventos de sorte!