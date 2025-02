Com Léo Santana, Bloco da Gold atraiu 200 mil pessoas ao Centro da cidade, abrindo o terceiro final de semana do Carnaval de Rua do Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Bloco da Gold levou 200 mil pessoas ao Centro da cidade – Fernando Maia/Riotur

Comandado por Léo Santana, o Bloco da Gold abriu o terceiro final de semana do Carnaval de Rua 2025, atraindo cerca de 200 mil pessoas na manhã deste sábado (15/02) para o circuito de megablocos, na Rua Primeiro de Março, no Centro do Rio. Do alto do trio, o GG da Bahia, como é chamado pelos fãs, conduziu a multidão como um maestro, ao som de alguns de seus hits do pagodão baiano, como “Contatinho”, música feita em parceria com a Anitta, “Perna Bamba” e “Zona de Perigo”.

Sucesso absoluto, Léo Santana fez a Primeiro de Março estremecer sob um calor escaldante. Iniciada às 7h, a festa teve um repertório cheio de músicas de outros ritmos brasileiros.

“O Rio é a cidade que sabe fazer carnaval, seja na rua ou na Sapucaí. Imagina quando junta com Salvador? Essa mistura só pode dar certo”, afirmou o Rei Momo, Kaio Mackenzie.

Entre os foliões, um sósia de Léo Santana, Daniel Cavalcante, se destacava no meio da multidão com seus 1,94 de altura. Fã declarado do cantor baiano, o homem afirmou que seu sonho é conhecer o artista.

“Eu pude vê-lo de perto, sempre me achei parecido e sou fã desde que ele começou a carreira”, contou Cavalcante.

Além do megabloco, a festa da parte da manhã também contou com o bloco Desliga da Justiça, na Praça Tiradentes, no Centro, com diversos foliões fantasiados de heróis e vilões dos quadrinhos e filmes. O presidente da agremiação, Leandro Monteiro, conta que ela surgiu em 2009, com uma reunião de amigos batuqueiros oriundos de outros blocos, numa mesa de bar, que eles chamavam de Sala da Justiça, numa referência ao quartel-general dos “Super Amigos”, animação da DC Comics.

Segundo Monteiro, esse é o primeiro bloco com bateria 100% fantasiada no Carnaval do Rio. “Nossa expectativa é sempre honrar a cultura do carnaval de rua, fazer todo mundo feliz com a nossa música e a nossa alegria”, afirmou.

Fantasiada com a personagem Nojinho, do filme de animação “Divertidamente”, a foliã Carla Costa afirmou que participa da folia desde o primeiro ano do bloco e ressaltou o fato das pessoas sempre estarem a caráter. “Eu amo, esse bloco é como se fosse um filho da gente”, disse ela.

Carla ainda comentou que se pudesse ter um superpoder, seria o do teletransporte, para participar de outros carnavais pelo Brasil.

“Já tenho um superpoder, que é a disposição para aguentar tocar nesse calor do Rio de Janeiro”, brincou a foliã.

Cerca de 23 blocos desfilam pelas ruas da cidade neste primeiro dia do terceiro final de semana do Carnaval de Rua 2025. Entre os mais populares da parte da tarde, o tradicional Imprensa Que eu Gamo ocupa Laranjeiras a partir das 13h. Já o Tecnomacumba, sob o comando da cantora Rita Beneditto, promete exaltar a religiosidade e a cultura afro-brasileiras com seu desfile, iniciando às 16h, na Saúde.

Plano Operacional para o Carnaval de Rua 2025

Com a expectativa de atrair cerca de seis milhões de pessoas em 37 dias de folia, o Carnaval de Rua 2025 terá, até o dia 9 de março, mais de 470 apresentações espalhadas por diversas regiões do Rio.

Para garantir que o público aproveite a festa com segurança e conforto, a Prefeitura, através da Riotur, preparou um grande esquema operacional envolvendo CET-Rio, Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Comlurb, Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Guarda Municipal do Rio (GM-Rio), entre outros órgãos, que atuarão nos locais de eventos e nos entornos.

A programação completa dos cortejos, com data, horário e percurso, está disponível no aplicativo Blocos do Rio 2025, em todas as plataformas digitais. A ferramenta é gratuita e funciona por geolocalização. A lista também está disponível no site https://www.carnavalderua.rio/, que reúne, além do calendário dos desfiles, notícias sobre os blocos e mais informações sobre o Carnaval de Rua do Rio 2025.

Mais fotos de blocos de rua serão atualizadas ao longo do dia no https://www.flickr.com/photos/riotur/.

Confira a lista completa de blocos que vão fazer a festa no Rio neste final de semana, separada por dia e por regiões da cidade.

SÁBADO (15/02)

CENTRO

BLOCO DA GOLD COM LEO SANTANA (MEGABLOCO)

Endereço: Circuito dos Megablocos – Rua Primeiro de Março, 66 – Centro

Concentração: 07:00 Início: 08:00 Fim: 12:00

DESLIGA DA JUSTIÇA

Endereço: Praça Tiradentes – Centro

Concentração: 08:00 Início: 10:00 Fim: 14:00

LAMBABLOCO

Endereço: Largo São Francisco de Paula, 50 – Centro

Concentração: 10:00 Início: 12:00 Fim: 16:00

FALA MEU LOURO

Endereço: R. Waldemar Dutra, 19 – Santo Cristo

Concentração: 15:00 Início: 17:00 Fim: 20:00

PIRANHAS DO BDS

Endereço: Tv. Silva Baião, 8 – Santo Cristo

Concentração: 15:00 Início: 16:00 Fim: 21:00

BLOCO TECNOMACUMBA

Endereço: Av. Barão de Tefé, 29 – Saúde

Concentração: 16:00 Início: 17:00 Fim: 21:00

MISTURA DE SANTA

Endereço: R. Aprazível, 85 – Santa Teresa

Concentração: 17:00 Início: 18:00 Fim: 21:00

ZONA NORTE

NOSSOBLOQUINHO OFICIAL (INFANTIL)

Endereço: Praça Cmte. Xavier de Brito, 14 – Tijuca

Endereço: 09:00 Início: 10:00 Fim: 12:00

METCOM WOD

Endereço: Av. Júlio Furtado, 10 – Grajaú

Concentração: 08:00 Início: 10:00 Fim: 12:00

BLOCO GORDELICIA

Endereço: Rua Bernardino de Campos, 28 – Piedade

Concentração: 13:00 Início: 17:00:00 Fim: 19:00

VOU TREINAR E VOLTO JÁ

Endereço: Praça Castilhos França, 33 – Tijuca

Concentração: 13:00 Início: 17:00 Fim: 19:00

CORDÃO DA TIA JUCA

Endereço: R. Martins Pena, 55 – Tijuca

Concentração: 15:00 Início: 15:00 Fim: 21:00:00

BLOCO CALMA AMOR

Endereço: Av. Monsenhor Félix, 710 – Irajá

Concentração: 16:00 Início: 16:00 Fim: 22:00

BLOCO CARNAVALESCO NEM MUDA NEM SAI DE CIMA

Endereço: Av. Maracanã, 838 – Tijuca

Concentração: 16:00 Início: 19:00:00 Fim: 22:00

BLOCO SEU KUKA E EU DO GRAJAU

Endereço: R. Barão de Mesquita, 1032 – Tijuca

Concentração: 16:00 Início: 18:00 Fim: 22:00

ACADÊMICOS DO ENGENHO DE DENTRO

Endereço: R. Ana Leonidia, 85 – Engenho de Dentro

Concentração: 16:00 Início: 18:00:00 Fim: 22:00

BLOCO CARNAVALESCO AMIGOS DA ESQUINA

Endereço: R. Pernambuco – Engenho de Dentro

Concentração: 17:00 Inicio: 20:00 Fim: 22:00

G.R.B.C QUEM FOR CORNO ME ACOMPANHE

Endereço: R. Saçu, 25 – Quintino Bocaiúva

Concentração: 18:00:00 Início: 20:00 Fim: 22:00

ZONA OESTE

BATUCAR PRA SER FELIZ

Endereço: Rua Xingú, 70 – loja A – Freguesia (Jacarepaguá)

Concentração: 08:00 Início: 09:00 Fim: 11:00

BLOCO TA CHEGANDO A HORA

Endereço: Rua Barros de Alarcão, 464 – Pedra de Guaratiba

Concentração: 17:00 Início: 19:00 Fim: 22:00

ZONA SUL

SPANTA NENÉM

Endereço: Av. Epitácio Pessoa, 1005 – Lagoa

Concentração: 10:00 Início: 13:00 Fim: 16:00

GB BLOCO

Endereço: R. Gen. Glicério, 206 – Laranjeiras

Concentração: 13:00 Início: 15:00 Fim: 19:00

IMPRENSA QUE EU GAMO

Endereço: R. Gago Coutinho, 51 – Laranjeiras

Concentração: 13:00 Início: 15:00 Fim: 19:00

DOMINGO (16/02)

CENTRO

BLOCO CHORA ME LIGA (MEGABLOCO)

Endereço: Circuito dos megablocos – R. Primeiro de Março, 66 – Centro

Concentração: 07:00 Início: 08:00 Fim: 12:00

ENSAIO TÉCNICO DO MULTIBLOCO

Endereço: R. do Senado, 88 – Loja A – Centro

Concentração: 08:00 Início: 09:00 Fim: 12:00

PIRATAS

Endereço: Largo de São Francisco da Prainha, S/N – Centro

Concentração: 09:00 Início: 10:00 Fim: 15:00

MORENA DO DOM

Endereço: Rua André Cavalcanti, 44 – Centro

Concentração: 15:00 Início: 17:00 Fim: 21:00

ZONA NORTE

BLOQUINHO DO SEM RIBALTA (INFANTIL)

Endereço: R. Dr. Satamini, 160 – Tijuca

Concentração: 08:00 Início: 09:00 Fim: 12:00

BLOCO BIGODINHO ESTICADO (INFANTIL)

Endereço: Rua Adriano, 300 – Méier

Concentração: 08:00 Início: 10:00 Fim: 14:00

VAI TOMAR NO GRAJAÚ

Endereço: Av. Eng. Richard, 112 – Grajau

Concentração: 10:00 Início: 13:00 Fim: 16:00

SE CAIR EU COMO

Av. Paranapuã, 35 – Freguesia (Ilha)

Concentração: 10:00 Início: 11:00 Fim: 16:00

BLOCO FOLIÕES DO RIO

Endereço: Praça Jerusalém, 39 – Jardim Guanabara

Concentração: 11:00 Início: 13:00 Fim: 17:00

BLOCO DAS GAMBAS

Endereço: R. Aristídes Lôbo, 217 – Rio Comprido

Concentração: 14:00 Início: 18:00 Fim: 20:00

CATA LATAS DO GRAJAÚ

Endereço: Praça Nobel, 14 – Grajaú

Concentração: 16:00 Início: 19:00 Fim: 22:00

ASSOCIAÇÃO BLOCO CARNAVALESCO E CULTURAL CANETAS DE OURO

Endereço: R. Visc. de Abaeté, 139 – Vila Isabel

Concentração: 16:00 Início: 17:00 Fim: 22:00

BLOCO CARNAVALESCO XODÓ DA PIEDADE

Endereço: R. João Pinheiro, 171 – Piedade

Concentração: 16:00 Início: 18:00 Fim: 22:00

G.R.B.C TURMA DO GATO FUTEBOL E SAMBA

Endereço: R. Djalma Dutra, 262 – Pilares

Concentração: 16:00 Início: 17:00 Fim: 22:00

ZONA OESTE

AMIGOS DA BARRA

Endereço: Av. Lúcio Costa, 3800 – Barra da Tijuca

Concentração: 13:00 Início: 15:00 Fim: 18:00

TÔ NA BOLA MAIS TO FELIZ

Endereço: Tv. Angola, 5 – Curicica

Concentração: 14:00 Início: 14:00 Fim: 20:00

ZONA SUL

MINI SERES DO MAR (INFANTIL)

Endereço: R. Gen. Glicério, 445 – Laranjeiras

Concentração: 08:00 Início: 10:00 Fim: 12:00

BLOQUEEN

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 10 – Flamengo

Concentração: 08:00 Início: 09:00 Fim: 13:00

BLOCO VIRA LATA

Endereço: Av. Pref. Mendes de Morais, 808 – São Conrado

Concentração: 09:00 Início: 10:00 Fim: 14:00

BLOCO ME ESQUECE

Endereço: Rua Pacheco Leão, 162 – Jardim Botânico

Concentração: 09:00 Início: 10:00 Fim: 14:00

SE NÃO QUISER ME DAR ME EMPRESTA

Endereço: Av. Vieira Souto, 100 – Ipanema

Concentração: 10:00 Início: 11:00 Fim: 16:00

FANFARRA FESTIVA TRICOLOR

Endereço: Praça Duque Costa, 20 – Laranjeiras

Concentração: 15:00 Início: 16:00 Fim: 19:00