Agroambiental tem inscrições prorrogadas até 28 de fevereiro

As inscrições para a Chamada Pública Agroambiental foram prorrogadas e seguem abertas até o dia 28 de fevereiro, no Sistema Sigfaperr. O objetivo do Agroambiental é criar soluções que contribuam para a formulação de políticas públicas voltadas à agricultura familiar e indígena, promovendo inovação e sustentabilidade no setor produtivo.

Com um investimento total de R$ 2.107.200,00, o Governo do Estado, por meio da Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima), busca selecionar e financiar projetos que proponham soluções para minimizar, corrigir ou prevenir impactos ambientais decorrentes da ação humana e das mudanças climáticas.

Desse valor, R$ 1.591.200,00 será destinado ao pagamento de bolsas para a equipe executora do projeto, com duração de 12 meses após a assinatura do termo de outorga. Os R$ 516.000,00 restantes serão utilizados para o desenvolvimento da pesquisa científica.

Ao todo, 12 propostas serão selecionadas, e cada uma receberá R$ 175.600,00 para a execução da pesquisa. As equipes devem ser compostas por até dois pesquisadores, sendo um deles coordenador da proposta e obrigatoriamente doutor. Além disso, cada projeto poderá contemplar até três estudantes de graduação e até três recém-formados nas áreas de atuação.

Os pesquisadores devem possuir formação e experiência compatíveis com o eixo temático e os objetivos do projeto submetido, com graduação em uma das seguintes áreas: Agronomia, Agroecologia, Ciências Biológicas, Ecologia, Engenharia Florestal, Zootecnia, Medicina Veterinária, Economia, Administração, Ciências Contábeis, Geologia ou Geografia, ou em áreas afins. Além disso, é necessário ter mestrado ou doutorado em áreas relacionadas.

No Agroambiental, os projetos serão avaliados dentro de eixos temáticos prioritários, voltados ao desenvolvimento de soluções que previnam impactos ambientais, como incêndios florestais, pragas e outros fatores que afetam o setor produtivo, especialmente os pequenos produtores da agricultura familiar e indígena. Sendo eles: Manejo Cultural do Solo; Economia e Segurança Alimentar; Manejo de Pastagens e Saúde Animal; e Segurança Ambiental.

As pesquisas devem estar alinhadas ao Plano Roraima 2030 do Governo do Estado (https://seadi.rr.gov.br/eixo) e às diretrizes do Zoneamento Ecológico-Econômico de Roraima (https://seadi.rr.gov.br/zee/), considerando as localidades de estudo, a vocação natural e as condições ambientais vigentes.

O Agroambiental conta com o apoio de diversas instituições parceiras, como a Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação), o Iater (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural de Roraima), a Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima), a Femarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) e o Corpo de Bombeiros Militar de Roraima.

As inscrições encerram às 23h59 do dia 28 de fevereiro no Sigfaperr, disponível no endereço: https://aplicacoes.segad.rr.gov.br/sigfaperr/login.xhtml.

O edital retificado e a ficha de inscrição podem ser acessados no site da Faperr: http://www.faperr.rr.gov.br/