Com 50% de obras concluídas, novo IML de Boa Vista será referência em atendimento especializado

O Governo de Roraima investe na infraestrutura da Polícia Civil para levar mais qualidade de trabalho aos policiais civis e ampliar os serviços à população. O novo prédio do IML (Instituto de Medicina Legal) está em construção no bairro Caranã e vai aumentar a capacidade de atendimento nos 2.327 metros quadrados do espaço.

A obra do complexo, que está sendo gerida pela Seinf (Secretaria de Infraestrutura), vai modernizar a rede de trabalho de investigação, necropsias e outras intervenções que determinam causas de mortes em situações de violência, acidentes, agressões, suspeitas ou de pessoas não identificadas.

O governador Antonio Denarium explicou que uma obra como a do novo IML é extremamente importante para Roraima como instrumento de utilidade pública voltado para atender todo o Estado, não apenas Boa Vista.

“Obras como essa demonstram a sensibilidade do Governo em relação à segurança pública. O prédio onde hoje funciona nosso IML é um espaço muito reduzido e que já não comporta o volume de casos e serviços. O novo prédio que estamos construindo vai ter capacidade de atender as demandas atuais e dos próximos anos”, disse Denarium.

O novo IML será contemplado com espaços específicos de trabalho onde se inclui setores administrativos e terá núcleos especializados em diversas áreas da medicina legal, entre elas, toxicologia forense, odontologia legal, clínica médica, produção de laudos que servem de apoio para investigações e processos judiciais, entre outros.

O vice-governador e secretário de Infraestrutura, Edilson Damião, detalhou os serviços realizados na atual fase da obra, reforçando que os serviços de terraplanagem da área, fundação e construção de vigas de baldrame já finalizaram.

“Agora estamos executando as obras dos pilares, alvenaria, chapisco, laje pré-moldadas, reboco, revestimento cerâmico, tubulações, cobertura e outros serviços. Já estamos com metade dos serviços previstos já concluídos e vamos trabalhar para entrega um prédio que beneficiar os servidores da polícia civil e da nossa população”, destacou o vice-governador.

O novo prédio da Polícia Civil de Roraima terá mais de 40 espaços e salas destinadas para todos os serviços necessários aos trabalhos específicos do Instituto Médico Legal.

A obra está sendo viabilizada por meio do Programa Calha Norte, vinculado ao MIDR (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional), e conta com recursos do Governo do Estado e de emenda parlamentar do senador Hiran Gonçalves. Nesta primeira etapa da obra estão sendo investidos R$ 5.808.729,10.

O post Com 50% de obras concluídas, novo IML de Boa Vista será referência em atendimento especializado apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.