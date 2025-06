Detran-RR realiza leilão online com mais de 400 veículos

O Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) realizará o terceiro leilão virtual de veículos do ano, nos dias 26 e 27 de junho, a partir das 9h. Serão leiloados mais de 400 lotes, entre carros e motocicletas recuperáveis e sucatas.

Pode participar do leilão qualquer pessoa física ou jurídica acima de 18 anos, que seja habilitada. Para ofertar os lances, o interessado precisa se cadastrar no site do leiloeiro https://www.wrleiloes.com.br/ para receber o login e senha de acesso.

A inspeção visual dos veículos ocorrerá do dia 20 a 25 de junho, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h, no Pátio de Apreensões do Detran-RR, localizado na Rua Três Marias, nº 139, bairro Raiar do Sol, local onde a WR Leilões funciona.

O presidente da Comissão e Execução de Leilão do Detran-RR, Francisco Edu Lima Dias, explica que há uma especificação para o arremate de veículos sucatas.

“Apenas empresas credenciadas no ramo de desmanche poderão estar arrematando esses bens. Porém, é importante ressaltar que todos os interessados em participar desse leilão devem ter seu cadastro no site da WR Leilões”, disse.

