Personagens e memórias marcam os 60 anos dos Jogos Escolares de Roraima

O que começou como uma novidade para a população roraimense em 1966 se consolidou como a maior competição estudantil do Estado. Sessenta anos depois, os Jogos Escolares de Roraima seguem reunindo histórias e personagens que ajudaram a construir essa trajetória.

Naquela primeira edição, a imagem do jovem Sebastião Correa Filho conduzindo a tocha olímpica desde a Igreja Matriz até a Praça Capitão Clóvis marcou o início de um evento que ganharia dimensão histórica no Estado.

“Eu conduzi a tocha do fogo simbólico dos Jogos Escolares, que saía de frente da Igreja Matriz, onde nasceu Boa Vista. Chegamos até a praça e eu conduzi esse fogo simbólico. Nós atravessávamos a avenida Jaime Brasil durante o percurso. Estava lotado de pessoas no dia da abertura. Naquele tempo era tudo lotado”, relembrou.

Hoje com 81 anos, Correa Filho construiu uma trajetória ligada ao esporte e à educação. Representando a Escola Monteiro Lobato, conquistou medalhas de ouro no salto em distância e salto triplo naquela edição. Posteriormente, atuou como treinador da seleção roraimense de handebol por uma década e dedicou 50 anos ao magistério na rede pública.

Mesmo com o passar do tempo, a memória daquele momento permanece viva. “Eu era jovem, um cara controlado, que vivia para aquilo [o esporte] e levei a tocha de fogo simbólico. Fui como atleta e representante de uma juventude. Tem mais de dez anos que não vejo os Jogos Escolares em Roraima. Se eu chegar a ver esse ano, vai ser uma emoção que vai me relembrar os tempos passados e marcantes da minha vida”, afirmou.

Da quadra à organização

Outro personagem da primeira edição é Arnóbio Magalhães, que atuou como goleiro mirim de futsal pela Escola Lobo D’Almada. A experiência despertou o interesse pelo esporte e definiu sua trajetória profissional como professor de educação física.

Atualmente servidor público, ele participa da organização dos Jogos e acompanha de perto a evolução da competição desde a criação –quando ainda era chamada de “Jogos Estudantis”.

“Foi uma coisa espetacular, fora de série. Quando surgiram os Jogos Escolares, nós nunca tínhamos ouvido falar, nem sabíamos o que era e fomos para a disputa. Mas uma coisa que me marcou foi chegar ali na praça lotada de gente e nossos familiares assistindo, que naquele tempo tinha muitas famílias. É uma emoção diferenciada das outras emoções”, destacou.

Presente no lançamento da edição de 2026, Magalhães também deixou uma mensagem aos novos alunos-atletas, reforçando valores que atravessam gerações.

“O que eu passo é isso, amor, muito carinho, sinceridade e disposição para ganhar na lealdade. Façam tudo, deem tudo, como nós dizemos assim, o ‘sangue fervendo’ para ganhar, mas com muita lealdade e respeito pelo adversário, porque hoje eu posso ser vencedor, amanhã eu posso ser o perdedor”, concluiu.

Mesmo completando 60 anos em 2026, esta será a 53ª edição dos Jogos, já que o evento deixou de ser realizado em alguns períodos.

Inscrições prorrogadas

O Governo de Roraima prorrogou até o dia 3 de abril as inscrições para a edição 2026 dos JERs (Jogos Escolares de Roraima), coordenados pelo IDJuv (Instituto de Desporto, Juventude e Lazer). Já para a novidade do ano, o Jerpa (Jogos Escolares de Roraima Paralímpico), o período de inscrição será de 1º a 20 de abril.

A medida amplia o prazo para que escolas inscrevam os alunos-atletas e organizem a documentação necessária, incluindo os testes de aptidão física, que poderão ser apresentados no credenciamento. As inscrições devem ser realizadas pelos gestores escolares por meio do sistema Sigecom. O regulamento e demais documentos estão disponíveis neste link.

Competição começa em abril e neste ano conta com Jogos Paralímpicos

Os Jogos terão início em abril, com etapas classificatórias em municípios do interior e em Boa Vista. A expectativa é reunir cerca de 10.200 estudantes em aproximadamente 20 modalidades esportivas. As disputas seguem até julho, quando ocorre a etapa final na capital. Entre as novidades desta edição está a inclusão do futebol feminino.

Outra novidade é a realização do primeiro Jerpa, que contará com modalidades como atletismo, natação, bocha, parabadminton e tênis de mesa.

A iniciativa amplia o acesso de estudantes com deficiência ao esporte escolar e reforça a política de inclusão no Estado.

O post Personagens e memórias marcam os 60 anos dos Jogos Escolares de Roraima apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.