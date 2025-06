Policiais penais prendem foragido condenado a 30 anos por estupro de vulnerável

A atuação estratégica da Dicap (Divisão de Segurança e Captura) da Sejuc (Secretaria da Justiça e da Cidadania) resultou na prisão de um foragido da Justiça condenado a 30 anos de reclusão por crimes de importunação sexual e estupro de vulnerável. A captura foi realizada na última sexta-feira, 13.

O homem, identificado como J.A.D.V., estava com mandado de prisão expedido pela Vara de Crimes Contra Vulneráveis, e já possuía sentença transitada em julgado com base no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro.

Após a localização e abordagem do condenado, os policiais penais realizaram todos os trâmites legais e encaminharam o preso à Polinter (Delegacia de Polícia Interestadual) da PCRR (Polícia Civil de Roraima), onde foram adotadas as providências de praxe.

A secretária da Justiça e da Cidadania, Michelly Viau, destacou o trabalho das equipes na busca ativa de foragidos e reforçou o compromisso da pasta com a segurança da população.

“A prisão desse indivíduo demonstra a eficiência e o compromisso da segurança pública estadual com a Justiça. Como parte desse sistema, a Sejuc também está atenta e vigilante”, disse.

A população pode ajudar na identificação e recaptura de foragidos por meio do Disque Denúncia da Dicap: (95) 99131-4165. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

