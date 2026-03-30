Governo de Roraima realiza entrega do Programa Cesta da Família em Boa Vista  a partir desta segunda-feira, 22

O Governo de Roraima, por meio da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), realizará nesta segunda, 22, e terça-feira, 23, a entrega das cestas básicas de alimentos do Programa Cesta da Família aos beneficiários de Boa Vista. A ação vai atender cerca de 11 mil famílias da capital.

A entrega em Boa Vista será no Colégio Estadual Militarizado Presidente Tancredo Neves (CEM XXII), localizado na Rua Leôncio Barbosa, nº 1186, bairro Tancredo Neves. A relação nominal dos beneficiários está disponível no site oficial da Setrabes (https://setrabes.rr.gov.br/cesta-da-familia-programa-realizara-entrega-aos-beneficiarios-de-boa-vista-rr-nos-dias-22-e-23-de-dezembro/ ).

A distribuição seguirá o cronograma divulgado no site da Setrabes e será organizada por ordem alfabética, conforme a inicial do nome do beneficiário. Para retirar a cesta, é obrigatório apresentar documento oficial com foto.

De acordo com o coordenador da logística da Setrabes, Janilton Oliveira de Magalhães, os beneficiários devem ficar atentos às informações oficiais.

“Nos dias 22 e 23 de dezembro estaremos realizando as entregas do Programa Cesta da Família em Boa Vista. É importante não esquecer de levar documento com foto para a retirada”, orientou.

Governo de Roraima fará entrega do Cesta da Família na Zona Rural

No próximo dia 29, a Setrabes fará a entrega das cestas básicas aos beneficiários da zona rural de Boa Vista, com atendimento de forma volante, diretamente nas comunidades, nos respectivos malocões. A relação nominal dos cerca de 800 beneficiários também está disponível no site da Secretaria. Confira o cronograma:

A partir das 8h:

Morcego

Serra da Moça

Serra do Truaru

Anzol

PA Nova Amazônia

Coopana

Truaru da Cabeceira

Milho

Lago Grande

Bom Jesus

Reino de Deus

Tigre

Vista Nova

Campo Alegre

Aakan

Ilha

Mauixe

Três Irmãos

Vizeu

Brilho do Sol

Omologação

Awarizinho

Itacutu

Pirarucu

Volta do Teso

Vale do Sol

Nova Geração

A partir das 10h:

Passarão

A partir das 14h:

Vista Alegre

Darora

São Marcos

Sobre o programa – Criado em 2020, o Cesta da Família é uma política permanente do Governo de Roraima voltada ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social, com foco na segurança alimentar. O programa atende mensalmente famílias da capital e do interior, incluindo comunidades indígenas e migrantes, por meio da entrega de cestas básicas de alimentos ou do Cartão Alimentação, com crédito mensal de R$ 200.

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