Arraial da família roraimense terá novidades, atrações nacionais e premiação recorde

Os amantes do movimento quadrilheiro têm encontro marcado para este domingo, 6, no CAF (Centro Amazônico de Fronteiras) da Universidade Federal de Roraima, a partir das 18h. Será o lançamento oficial do São João no Parque Anauá – o arraial da família roraimense – que será realizado entre os dias 22 e 27 de julho. O evento é tradição em Roraima e terá novidades que encantarão o público, fortalecendo a cultura e fomentando a economia, com geração de empregos diretos e indiretos.

De acordo com o secretário de Cultura, Alex Ferreira, ao todo serão 28 quadrilhas competindo nos grupos Especial, Acesso e Emergente, concorrendo a uma premiação recorde, que teve aumento de 60%, passando de 100 mil para 159 mil, tanto para as quadrilhas campeãs dos grupos quanto para as majestades juninas.

“As mudanças incluem o aumento no valor do repasse para as quadrilhas juninas na categoria adulto e às quadrilhas mirins, além da ampliação com a categoria ‘quadrilhas mirins iniciantes’, tendo duas quadrilhas que se apresentarão pela primeira vez e já serão agraciadas”, explicou o secretário.

MAJESTADES JUNINAS

Entre as novidades de 2025, haverá a apresentação de atrações nacionais e artistas locais durante todas as noites. A Secult realizou também um estudo técnico e, este ano, a escolha das majestades será feita em um momento especial e de forma antecipada. O evento marca o lançamento oficial do Arraial, dando a visibilidade que esse momento merece. A competição será disputada nas categorias: Casal de Noivos, Rainha Caipira, Rei Matuto e Rainha da Diversidade do evento.

“O objetivo é dar a visibilidade que essa escolha das majestades merece e dar mais leveza ao primeiro dia de apresentação. Agora, retirando a escolha das majestades da programação de apresentação das quadrilhas, será possível evitar que os quadrilheiros se cansem tanto”, complementou.

ARENA JUNINA

Em 2025, a Secult realizará uma reorganização do espaço para aproveitar melhor a estrutura. Nesse sentido, o “Palco Arena Junina” vai ganhar atenção especial e terá caracterização própria e decoração diferenciada para surpreender a população. Será um espaço coberto, amplo, arejado e com capacidade para pelo menos quatro mil pessoas sentadas e acomodadas.

“Colocamos uma pitada de amor e carinho especial na Arena Junina deste ano, possibilitando toda a estrutura que os quadrilheiros merecem para se apresentar. Nós conversamos com o movimento e, tendo em vista que Roraima é visto como vitrine no universo quadrilheiro, vamos proporcionar um ambiente ideal e que eles merecem”, enfatizou o secretário.

Com várias mudanças planejadas para engrandecer ainda mais a festa, o secretário explicou que os preparativos estão em ritmo acelerado.

“Aproveito o momento para convidar todas as pessoas que estejam em Roraima e queiram conhecer o maior São João do Norte do país. Venham e festejem conosco. Garanto que todos vão conhecer uma das festas mais lindas de Roraima”, finalizou.

O post Arraial da família roraimense terá novidades, atrações nacionais e premiação recorde apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.