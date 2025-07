Ipem-RR irá fiscalizar produtos e serviços utilizados durante as férias escolares em Roraima

O Ipem-RR (Instituto de Pesos e Medidas de Roraima) promoverá na próxima semana a Operação Férias Seguras, com o objetivo de fiscalizar produtos e serviços amplamente utilizados durante o período de férias escolares.

Conforme explica a presidente do órgão, Isabella Dias, a ação será realizada de 7 a 11 de julho, garantindo a segurança da população e a conformidade com as normas do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

“É uma operação nacional que ocorre simultaneamente em todos os estados, com o objetivo de fiscalizar produtos e serviços que são amplamente utilizados nesse período de férias escolares”, disse.

Na ocasião, serão fiscalizados uma ampla gama de itens, entre eles:

• Capacetes para condutores e passageiros de motocicletas;

• Grelhas, grills e churrasqueiras elétricas;

• Dispositivos de retenção para crianças (cadeirinhas, assentos e bebês-conforto);

• Colchões de espuma, colchões de mola e colchonetes;

• Pneus novos de motocicletas e ciclomotores;

• Serviços de reforma de pneus para automóveis e veículos comerciais leves;

• Balanças utilizadas em restaurantes, padarias e estabelecimentos comerciais;

• Medidores de velocidade (radares);

• Bombas medidoras de combustíveis;

• Produtos de higiene e limpeza.

A presidente do Ipem-RR salientou que o foco da operação é evitar acidentes e prejuízos, promovendo um consumo mais seguro e consciente, principalmente neste período em que aumenta o fluxo de viagens e a utilização de eletrodomésticos e produtos infantis.

“São muitos produtos que passarão por essa intensa fiscalização durante a semana, para garantir que a população tenha férias mais seguras”, completou.

SELO DO INMETRO

O Ipem-RR orienta os consumidores a sempre verificar a presença do selo de conformidade do Inmetro nos produtos e a denunciar quaisquer irregularidades por meio dos canais oficiais de atendimento do instituto.

“Nosso compromisso é proteger o consumidor roraimense e garantir que os produtos e serviços comercializados estejam dentro dos padrões de qualidade e segurança”, destacou Isabella.

A Operação Férias Seguras reforça a atuação do Ipem-RR como aliado da sociedade na construção de um mercado mais justo, seguro e confiável para todos.

