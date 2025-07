Governo de Roraima inaugura três Núcleos de Inovação para fortalecer educação híbrida na rede estadual

O Governo de Roraima inaugurou nesta quarta-feira, 23, três Núcleos de Inovação da RIEH (Rede de Inovação para Educação Híbrida). A iniciativa integra a Política Nacional do Ensino Médio e o Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens, promovidos pelo Ministério da Educação, em parceria com o Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais da UFAL (Universidade Federal de Alagoas). Ao todo, 24 unidades da federação já aderiram à RIEH, que tem foco na etapa do Ensino Médio.

Em Roraima, os três núcleos são geridos e foram instalados pela Seed (Secretaria de Educação e Desporto) em locais estratégicos: dois estão no CEEP (Centro Estadual de Educação Profissional Professor Antônio de Pinho Lima) e outro no Ceforr (Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação). O investimento estadual para adequação dos espaços somou R$ 770.817,40.

A cerimônia de inauguração foi realizada na manhã desta quarta, 23, no Ceforr, com a presença de representantes do MEC e autoridades estaduais.

Cada núcleo está equipado com 32 dispositivos de alta tecnologia, como câmeras robóticas, TVs LED com função de lousa, estrutura para cenário com chroma key, softwares de edição, mesas de som digitais, microfones sem fio e caixas de retorno. Os equipamentos foram fornecidos pelo MEC.

Durante a cerimônia, a coordenadora de Ensino Médio do MEC, Valdirene Alves, destacou que os núcleos ampliam as possibilidades de inovação para o trabalho docente, sem substituir a figura do professor.

“Antes de tudo, a gente precisa reforçar sempre: o professor é insubstituível. Esses espaços permitem que ele crie aulas mais potentes, grave conteúdos, interaja com colegas de outras regiões. A tecnologia é um instrumento para enriquecer o processo de ensino, não para substituir o educador”, afirmou.

Núcleos têm papel estratégico na modernização do ensino em Roraima

A coordenadora do MEC ressaltou que os núcleos representam um avanço concreto da política pública na direção de uma escola mais conectada com os desafios contemporâneos da aprendizagem. “Quando investimos em tecnologia a serviço da educação, fazemos isso com um compromisso muito claro: garantir equidade, qualidade e protagonismo para estudantes e professores. Em um estado como Roraima, com realidades diversas e desafios territoriais, esses espaços se tornam ainda mais estratégicos, porque viabilizam a produção local de conteúdos, respeitam os contextos culturais e fortalecem a autonomia pedagógica dos educadores”, reforçou Valdirene.

O secretário estadual de Educação, Mikael Cury-Rad, reforçou o papel estratégico dos núcleos como aliados da sala de aula tradicional. “Esses ambientes foram pensados como uma ferramenta a mais para os nossos professores. São equipamentos modernos, que vão permitir uma comunicação mais visual e atrativa com os alunos, inclusive para uso dos próprios estudantes em projetos e produções de conteúdo”, explicou.

A proposta da Rede de Inovação para Educação Híbrida é criar um ecossistema educacional que combine o ensino presencial com atividades remotas mediadas por tecnologia. Os núcleos são locais estruturados para apoiar esse modelo, com foco na produção de conteúdos multimídia adaptáveis aos diferentes contextos educacionais do país.

O coordenador estadual da RIEH, Samuel Castro, classificou a inauguração como um marco para a rede pública de ensino de Roraima, não só pela estrutura tecnológica que os núcleos oferecem, mas pela mudança de mentalidade que eles provocam.

Para Castro, os Núcleos de Inovação consolidam uma nova etapa para a educação roraimense, em que o digital e o presencial não competem, mas se complementam para fortalecer o aprendizado.

“Vamos chegar onde antes era mais difícil, levando material de qualidade, metodologias inovadoras e, acima de tudo, valorizando o trabalho do professor. Temos uma rede ampla e com realidades distintas. Os núcleos representam uma solução concreta para produção de conteúdos pedagógicos com qualidade, sobretudo para recomposição da aprendizagem. Além disso, fomentam um novo ânimo entre os educadores, que terão acesso a recursos que vão qualificar o trabalho”, avaliou.

DADOS

Roraima conta atualmente com 370 escolas e mais de 79 mil alunos na rede estadual. Desse total, 251 escolas são indígenas, com 19.258 estudantes, e 119 escolas não indígenas, com 59.931 alunos. Com a inauguração dos núcleos, a expectativa é ampliar o acesso à inovação pedagógica e à tecnologia educacional de forma mais equitativa.

