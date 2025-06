Museu Integrado de Roraima promove atividades interativas para estudantes

O MIRR (Museu Integrado de Roraima), gerido pelo Governo do Estado, é o responsável pela coordenação local da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida em todo o país pelo MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação). Em Roraima, a programação especial do evento está sendo realizada nesta quinta-feira, 26, com uma série de atividades voltadas especialmente aos estudantes da rede pública de ensino.

Durante todo o dia, alunos do ensino fundamental e médio participam do circuito da ciência, realizado no próprio museu. A iniciativa inclui visitas guiadas, exposições interativas, oficinas e vivências em laboratório, com o objetivo de despertar o interesse pela ciência de forma lúdica, educativa e prática. Às 14h30 desta quinta, um grupo de estudantes visitará o local.

“O museu estará realizando o circuito da ciência dentro da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, onde os alunos estarão observando procedimentos de organização de coleções e visualizar pólens no microscópio”, destacou a diretora do MIRR, Elena Fioretti.

Ela explica que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é uma estratégia de divulgação e valorização da ciência, com foco na aproximação entre o público e as instituições que promovem pesquisa científica. “É um formato onde os estados e instituições que promovem pesquisa participam com uma programação voltada para o público em geral e principalmente para a comunidade estudantil. A iniciativa visa dar acesso a tudo o que o Brasil produz em termos científicos para a sociedade”, reforçou.

Na manhã desta quinta-feira, alunos do 7º ano da Escola Estadual Olavo Brasil Filho participaram de uma visita guiada, explorando as exposições do museu e participando do minicurso “Agentes Infecciosos e Lavagem das Mãos”, que abordou a importância da higiene na prevenção de doenças.

Os estudantes também participaram de uma oficina prática para produção de sabonete líquido, unindo teoria e prática em uma atividade educativa e divertida. À tarde, o museu recebe turmas do 1º ano do Colégio Militarizado Fernando Grangeiro de Menezes e do 2º ano do Colégio Militarizado Professora Maria dos Prazeres Mota.

A programação vespertina inclui mais visitas guiadas, vivências no Laboratório de Entomologia, onde os alunos estudam insetos e sua importância ecológica, e a atividade “O Mundo Invisível”, que proporciona a visualização de pólens ao microscópio, revelando um universo pouco conhecido aos olhos humanos.

