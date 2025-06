AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N.18/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Reconheço a inexigibilidade de licitação, fundamentada no artigo 74, inciso II, da Lei nº 14133/21, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico, constantes no processo abaixo, tendo como objeto a contratação de empresa SATER & SATER LTDA para a realização de show do artista Almir Sater no dia 25 de junho de 2025, durante o evento […]