Blitz alerta motoristas sobre direção responsável nas festas de fim de ano em Boa Vista



Foto: Divulgação Semuc



Para gerar conscientização sobre os riscos da combinação de álcool e direção, a Superintendência Municipal de Trânsito (SMTRAN) promoveu uma blitz educativa nesta quarta-feira, 17, na avenida Ville Roy, uma das mais movimentadas da capital. A iniciativa faz parte da campanha ÁLCOOL ZERO, EU APOIO, que alerta os motoristas para uma direção responsável, principalmente no período das festas de fim de ano.

Com o objetivo de prevenir, a ação educativa contou com orientações, entrega de panfletos e a utilização dos óculos simuladores de embriaguez. Segundo a superintendente municipal de Trânsito, Ednalva Freitas, durante os períodos festivos, o tráfego de veículos fica ainda mais intenso, o que deve ser motivo para cuidados maiores pelos condutores.

“Durante as festas, mais pessoas ingerem bebida alcoólica, por isso estamos com essa abordagem, falando diretamente com os condutores. Além de falar sobre o álcool, também trazemos temáticas que trabalhamos durante o ano de 2025, como o cuidado com o excesso de velocidade e o uso do celular ao volante. Esse é o nosso alerta: festejem de forma responsável”, disse.

Óculos simuladores

A secretária adjunta da Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB), Neurimar Macedo, destacou o uso dos óculos simuladores durante a blitz. “Quando as pessoas fazem a simulação, conseguem entender na prática que elas perdem o equilíbrio e a noção do perigo quando ingerem bebida alcoólica. Dessa forma, compreendem os riscos de beber e dirigir. Também trouxemos o etilômetro passivo, que detecta o álcool no ambiente”, enfatizou.

Os óculos simuladores são utilizados da seguinte forma: a pessoa faz uma caminhada em linha reta para compreender como é sua visão sóbria. Depois, ela utiliza os óculos e faz a mesma caminhada, momento em que perde o equilíbrio e percebe a diferença.

A professora Socorro Correia participou da simulação. “A sensação era de que eu estava flutuando. Ficou muito difícil caminhar. Já ouvi diversos casos de acidentes envolvendo pessoas que dirigiram após ingerir bebida alcoólica. Por isso, ações educativas como essas são muito válidas”, destacou.

O empresário Octaviano Grigio avaliou de forma positiva a iniciativa. “A prefeitura consegue demonstrar por meio da tecnologia como é estar sob o efeito de álcool e essa é uma ação muito valiosa”, explicou.

Já o professor universitário Carlos Costa estava curioso para utilizar os óculos também. “Foi uma sensação de muita insegurança enquanto eu andava. Imagine enquanto dirige, tanto com os óculos de embriaguez quanto com o de sono. Achei a iniciativa ótima, ainda mais nesse trecho da Ville Roy, onde acontecem tantos acidentes”, afirmou.

Fonte: Da Redação

