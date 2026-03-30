Pescadores de São Luiz do Anauá recebem barcos e reforço para produção

Para fortalecer o trabalho dos pescadores da Colônia Z-5, em São Luiz do Anauá, o Governo de Roraima, por meio da Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Inovação), realizou nesta sexta-feira, 19, a entrega de equipamentos que devem garantir mais segurança na atividade pesqueira e impulsionar a produção local.

Ao todo, o Governo entregou 16 barcos com motor de popa e rabetas (equipamento que impulsiona a embarcação). A iniciativa valoriza quem vive da pesca, gera renda, fortalece a economia local e reafirma o compromisso com o desenvolvimento sustentável das comunidades ribeirinhas.

Segundo o secretário da Seadi, Marcio Grangeiro, a entrega de equipamentos vai fortalecer uma classe importante para a economia e que trabalha para colocar alimento na mesa das pessoas. “Essa iniciativa representa uma política pública focada e eficiente, voltada ao fortalecimento do campo”, destacou Grangeiro.

O secretário ressaltou ainda as ações voltadas ao meio rural nos últimos anos, como o investimento do Governo que apoia o setor com tratores, caminhões, casas de farinha, kits de irrigação e motosserras. Os equipamentos são para ampliar a capacidade produtiva da agricultura familiar e da pesca artesanal. “É do campo que sai o alimento que chega à mesa da população”, ressaltou.

Assistência técnica e apoio parlamentar são importantes em investimento no trabalhador do campo.

Durante a entrega dos equipamentos, o técnico do Iater (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural), Rafael Pinheiro, ressaltou a importância do apoio parlamentar no crescimento do setor pesqueiro, além da inclusão da pesca artesanal no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).

Dentre o apoio destacado pelo técnico, está uma emenda de R$ 100 mil, destinada pelo senador Chico Rodrigues, que possibilitou a distribuição de cerca de 10 toneladas de peixe em São Luiz do Anauá e São João da Baliza, beneficiando mais de 500 pessoas.

“Outro apoio é a inclusão dos pescadores artesanais no cardápio e na tabela de preços da Conab, com contratos como o de R$ 98,5 mil, já executado, e um novo edital de R$ 150 mil, que permitirá o fornecimento de aproximadamente 35 toneladas adicionais de peixe no sul do estado”, ressaltou o técnico.

Ainda no PAA, cada pescador pode acessar até R$ 15 mil, com pagamento entre 12 e 30 dias, enquanto os Cras (Centro de Referência de Assistência Social) fazem o atendimento das famílias beneficiadas. O técnico do Iater também lembrou que os pescadores contam com o seguro-defeso, pago durante a piracema, e destacou o apoio da bancada federal no fortalecimento da pesca artesanal em Roraima.

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