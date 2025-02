Seadi apresenta diagnóstico de cultivo de cacau no Sul de Roraima

A Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação), apresentou nessa segunda-feira, 17, o Diagnóstico da Cacauicultura no Sul do Estado. O estudo inédito busca suprir a falta de informações sistematizadas sobre a cadeia produtiva do cacau. O levantamento visa identificar os principais desafios que impactam a produção da cultura no Estado e fornecer subsídios para o desenvolvimento do setor.

“O estudo oferece um panorama abrangente da cacauicultura em Roraima, abordando questões essenciais como a situação atual do polo cacaueiro e seu potencial de crescimento; as condições de produção e comercialização dos produtos e subprodutos do cacau; a necessidade de gerar informações para a formulação de políticas públicas eficazes, promovendo o desenvolvimento sustentável; além da mensuração do potencial de crescimento da produção para atrair investimentos ao setor”, destacou Sausalem Bastos, coordenador da Agricultura Familiar e Indígena.

Segundo o secretário de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação, Marcio Grangeiro, a pesquisa representa um marco para o aprimoramento da cadeia produtiva do cacau. “O estudo é essencial para o planejamento estratégico da atividade, pois permite um melhor entendimento da realidade local e fundamenta a formulação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor”, enfatizou.

O diagnóstico também apresenta sugestões para impulsionar a produção e ampliar as áreas cultivadas. As recomendações, que poderão ser implementadas gradativamente, visam otimizar os processos produtivos e promover o crescimento sustentável do cultivo do cacau em Roraima.

“O lançamento oficial do Diagnóstico da Cacauicultura ocorreu durante a 43ª Expoferr Show, no evento Cacau Day, realizado no dia 8 de novembro de 2024. A iniciativa marcou um avanço significativo para o setor, abrindo caminho para futuras ações voltadas à consolidação do cacau como uma cultura estratégica para o desenvolvimento econômico do estado”, concluiu Bastos.

O relatório pode ser acessado no site da Seadi.