Motocicleta furtada é recuperada pela GCM em área de mata no Parque das Paineiras – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba recuperou, na madrugada desta quinta-feira (3), uma motocicleta que havia sido furtada quarta-feira (2) na cidade. Ela foi localizada escondida em área de mata no Parque das Paineiras, na Zona Norte.

Uma equipe da GCM fazia patrulhamento preventivo nas proximidades de uma escola municipal no bairro e, em uma área de mata nos fundos da unidade de ensino, às 5h40, encontrou a moto. Ela estava coberta com um tapete cinza.

O hodômetro da motocicleta registrava apenas 679 quilômetros rodados, sendo que o veículo apresentava todas as características de identificação intactas. Ao realizar consulta do emplacamento, foi constatado que a Honda CG-160, de cor azul, era produto de furto.

A GCM providenciou, por meio de guincho, a remoção do veículo, para registro da ocorrência no Plantão da Polícia Civil, bem como o contato com o proprietário, que compareceu ao local para receber de volta o seu veículo.