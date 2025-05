Roraima sedia encontro regional para construção de estratégia nacional de longo prazo

Roraima recebeu, nesta segunda-feira, 26, mais uma edição dos “Diálogos para Construção da Estratégia Brasil 2050”, iniciativa do Ministério do Planejamento e Orçamento que percorre os estados brasileiros em busca de contribuições regionais para a formulação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento de Longo Prazo.

O evento, realizado no auditório da Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto), contou com apoio do Governo de Roraima e reuniu representantes do governo federal, estadual, sociedade civil, setor produtivo e academia. As propostas discutidas no encontro serão incorporadas a um documento-base que orientará a versão final da Estratégia Nacional, com conclusão prevista para o fim de 2025.

A secretária nacional de Planejamento, Virginia de Ângelis, ressaltou a importância de ouvir as realidades locais na construção do plano.

“A Estratégia Brasil 2050 será construída nos diálogos com cada região. Estamos aqui para ouvir Roraima e incorporar sua realidade, suas vocações e suas demandas ao planejamento de um Brasil mais justo, competitivo e sustentável”, afirmou.

Virginia enfatizou ainda o caráter participativo e interinstitucional da iniciativa: “É com diálogo e planejamento que podemos garantir políticas públicas duradouras, que enfrentem as desigualdades e promovam o desenvolvimento regional.”

Representando o Governo de Roraima, o chefe da Casa Civil, Flamarion Portela, destacou a relevância do encontro para o fortalecimento do protagonismo estadual nas decisões nacionais.

“Roraima tem um papel estratégico na Amazônia e precisa ser ouvido. Este diálogo é fundamental para que nossas potencialidades sejam consideradas em um projeto de país a longo prazo”, declarou.

O secretário de Planejamento e Orçamento de Roraima, Rafael Fraia, também reforçou a importância da participação ativa do estado na formulação da estratégia: “Estamos diante de uma oportunidade histórica de contribuir com uma visão de futuro que respeite as particularidades regionais. Roraima é uma terra de oportunidades, e queremos que essa estratégia reflita nossas potencialidades”, afirmou.

Fraia acrescentou que o estado já avança em iniciativas locais de planejamento estratégico e que a integração com os objetivos nacionais é essencial:

“Precisamos alinhar nossos objetivos aos do país, sem perder nossa identidade e especificidades. A Estratégia nos permite construir esse caminho conjunto, com foco na perenidade das políticas públicas.”

