Governo incentiva geração de emprego inaugurando Casa do Trabalhador de Roraima

Com o objetivo de facilitar o acesso da população às oportunidades de emprego e serviços voltados ao trabalhador, o Governo de Roraima, por meio da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), inaugura a Casa do Trabalhador de Roraima, na próxima segunda-feira, 23, às 9h.

A Casa do Trabalhador fica localizada na Rua Pavão, 206, bairro Mecejana. A iniciativa visa fortalecer as políticas públicas de geração de emprego e renda no Estado.

O novo espaço foi estruturado para ampliar o atendimento à população, com serviços de intermediação de mão de obra, orientação profissional, acesso a cursos de qualificação, informação sobre Seguro-Desemprego, entre outros inúmeros serviços.

“A inauguração representa um avanço nas políticas públicas voltadas ao trabalho e à geração de renda no Estado. A Casa do Trabalhador irá oferecer um atendimento mais eficiente e qualificado para a população”, destacou a secretária da Setrabes, Tânia Soares.

O coordenador do Departamento de Políticas de Emprego, Trabalho e Renda da Setrabes, Gabriel Maciel, explicou que será um momento especial que marca um novo avanço na oferta de serviços à população.

“O espaço conta com estrutura moderna, incluindo laboratório com 15 computadores, nova mobília e materiais atualizados, garantindo mais qualidade no atendimento. A inauguração representa um marco para a Casa do Trabalhador e para o Sine [Sistema Nacional de Emprego], ampliando as oportunidades e fortalecendo a conexão entre quem busca e quem oferece trabalho”, disse.

Casa do Trabalhador

É um modelo de unidade de atendimento ao trabalhador, com estrutura física padronizada, conforme Manual de Programação Arquitetônica das Agências do Sine.

O público-alvo são pessoas físicas que buscam obter renda oriunda do trabalho (emprego, empreendedorismo, assessoria ao trabalho autônomo, autogestionário ou associado), orientação profissional, realizar curso de qualificação social e profissional, requerer o benefício do seguro-desemprego, identificação profissional por meio da Carteira de Trabalho Digital.

A Casa do Trabalhador também é voltada para pessoas jurídica e física com perfil profissional adequado às necessidades da empresa/pessoa e serviços de apoio à concessão de microcrédito produtivo orientado e de assessoramento técnico ao trabalho autônomo, autogestionário ou associado.

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