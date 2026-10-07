Asfalto Liso no Centro: Presidente Vargas já passa por manutenção – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Além da Avenida Presidente Vargas, outras 37 ruas do Centro receberão manutenção – Divulgação

A Prefeitura do Rio iniciou, nesta quinta-feira (26/03), mais uma etapa do Programa Asfalto Liso, desta vez na pista central da Avenida Presidente Vargas, no Centro, em trecho de seis quilômetros de extensão. O Programa Asfalto Liso é uma política pública criada para atuar de forma preventiva e recuperar o pavimento de vias públicas e diminuir a necessidade de intervenções emergenciais.

— Quando tem gestão, as obras seguem e a cidade vai avançando. E o asfalto liso é exemplo disso. No último domingo, a gente começou na região da Tijuca, pela Mariz e Barros, e agora estamos começando no Centro. São seis quilômetros de asfalto liso na Presidente Vargas e vão ser quatro a cinco meses para asfaltar tudo. E óbvio que se fizermos em horário comercial vai ser um trânsito, uma confusão. Então, as obras vão acontecer sempre de 22h às 5h para evitar o trânsito e facilitar a vida de quem está vindo para o Centro — disse o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere.

A terceira fase do programa começou no domingo (22/03) e vai investir mais de R$ 1 bilhão em 2026 para a revitalizar 552 ruas em todas as áreas da cidade, entre 2026 e 2028. Tijuca, Centro e Zona Sul serão as primeiras regiões a receber o programa.

O Asfalto Liso chega ao Centro para principal via da região com serviço de fresagem, retirada do pavimento desgastado, seguido da aplicação de nova camada de asfalto. Além da Presidente Vargas, outras 37 ruas do Centro serão contempladas até julho. Para reduzir impactos no trânsito, as equipes atuarão no período noturno, entre 22h e 5h. A previsão é de conclusão em até três meses.

— A última vez que essa região foi pavimentada foi em 2010. Nós começamos a operação na pista central nesta madrugada, com a fresagem, que é retirar o asfalto que já tá desgastado há 16 anos, e entrar com uma nova pavimentação — disse o secretário de Conservação, Diego Vaz.

A Secretaria de Conservação também mantém ações contínuas de manutenção de ruas, com serviços de tapa-buracos, correção de afundamentos e recapeamento de asfalto diariamente.