ENTRETENIMENTO

Entenda o que é vicaricídio; projeto de lei endurece pena para o crime

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Entenda o que é vicaricídio; projeto de lei endurece pena para o crime

Por MRNews

Dentre os variados tipos de violência contra a mulher, o vicaricídio ganhou destaque recentemente após um caso ocorrido no interior de Goiás, em que um homem matou os próprios filhos com o objetivo de atingir a mulher.

Nesta quarta-feira (25), o Senado aprovou um projeto que altera a legislação e cria penas mais pesadas para esse tipo de crime.  

Em fevereiro, o secretário da prefeitura de Itumbiara (GO), Thales Machado, atirou contra os dois filhos na residência onde morava e, em seguida, tirou a própria vida. Um dos meninos, de 12 anos, morreu antes que pudesse ser socorrido. O irmão mais novo, de 8 anos, foi levado ao hospital, mas morreu horas depois.  

Prouni: prazo para entrar na lista de espera termina quinta-feira (26)

Lula diz que aumento do preço dos combustíveis é injustificável

Antes de atirar contra si mesmo, Thales Machado postou, nas redes sociais, uma carta em que cita uma suposta traição por parte da esposa e uma crise conjugal. 

O que é vicaricídio 

O crime consiste no assassinato de filhos ou parentes como forma de punir ou atingir mulheres. Especialistas ouvidos pela Agência Brasil destacam que, em muitos casos, o agressor constrói uma narrativa em que se coloca como vítima e responsabiliza a companheira pelo ocorrido. 

De acordo com o texto aprovado pelo Senado, crime de vicaricídio consiste em “matar descendente, ascendente, dependente, enteado ou pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher, com o fim específico de causar-lhe sofrimento, punição ou controle, no contexto de violência doméstica e familiar”.  

Com a aprovação, o crime será considerado hediondo e as penas serão de 20 a 40 anos de reclusão mais multa. O texto já havia sido aprovado pela Câmara e segue para sanção presidencial. 

BBB26 tem clima tenso; Ana Paula é barrada da festa, enfrenta desafio e dummy entra em cena

SUS passa a oferecer teste rápido de dengue

A proposta altera a Lei Maria da Penha, o Código Penal e a Lei dos Crimes Hediondos. A pena poderá ser aumentada em um terço nas seguintes situações: 

  • crime praticado na presença da mulher a quem se pretende causar sofrimento 
  • crime contra criança ou adolescente, pessoa idosa ou com deficiência 
  • descumprimento de medida protetiva de urgência. 

 

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

RESULTADO DO SORTEIO LOTOFÁCIL 3190 DE HOJE SEXTA (30/08)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Hoje, os entusiastas das Loterias da Caixa aguardam ansiosos pelos resultados de emocionantes sorteios. A Lotofácil, como o próprio nome sugere, é uma das modalidades de loteria mais acessíveis e envolventes disponíveis. Com 25 números para escolher, o jogador precisa selecionar entre 15 e torcer para que a combinação escolhida seja a chave […]
ENTRETENIMENTO

Quais filmes vão passar HOJE, SEGUNDA (06/05) na Globo? TELA QUENTE E SESSÃO DA TARDE

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews COnfira a programação da Globo  hoje, 06/05/2024 e que horas começam os filmes de hoje.  Segunda-feira, 06/05/2024 04:00 Hora Um 06:00 Bom Dia Praça 08:30 Bom Dia Brasil 09:30 Encontro Com Patrícia Poeta 10:35 Mais Você 11:45 Praça TV – 1ª Edição 13:00 Globo Esporte 13:25 Jornal Hoje 14:45 Cheias de Charme 15:25 […]
ENTRETENIMENTO

Accor vai abrir mais hotéis no Brasil? Retorno do turista estrangeiro anima o setor

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Accor vai abrir mais hotéis no Brasil? Retorno do turista estrangeiro anima o setor SIGA NOSSO CANAL DO WHATSAPP AGORA O setor hoteleiro brasileiro vive um novo momento de otimismo. A francesa Accor confirmou que pretende ampliar sua presença no país, apostando na retomada consistente do turismo internacional e no crescimento da demanda […]