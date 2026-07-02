NOTÍCIAS

Prefeitura orienta sobre rastreabilidade e rotulagem de produtos vegetais – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Prefeitura orienta sobre rastreabilidade e rotulagem de produtos vegetais – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, reforça a importância da rastreabilidade e da rotulagem de produtos vegetais frescos, como frutas, legumes e verduras.

A rastreabilidade permite acompanhar o alimento desde a produção até a venda, garantindo mais segurança ao consumidor. Já a rotulagem assegura informações essenciais, como origem e identificação do produtor.

Conforme a Instrução Normativa Conjunta nº 2/2018, essas práticas também auxiliam no controle de resíduos e no cumprimento da legislação vigente.

A adoção dessas medidas valoriza o produto e fortalece a confiança do consumidor.

Para mais informações, acesse a Cartilha Prática para o Produtor Rural, elaborada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo:

Cartilha Prática Sobre Rastreabilidade e Rotulagem Para o Produtor Rural

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Programa social da Secretaria de Habitação promove a inclusão e aumento da renda familiar

Posted on Author boavistaagora.com.br

“Promover a inclusão social através do exercício pleno da cidadania, oferecer a perspectiva de um futuro melhor para as pessoas, capacitação e qualificação profissional e a melhoria da renda familiar”. Foi assim que a secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha, resumiu o objetivo do trabalho social da Prefeitura de João Pessoa, através do Programa Pós […]
NOTÍCIAS

Prefeitura promove ‘Arraial da Habitação’ com inclusão e muita festa para moradores de residenciais

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Centro Cultural de Mangabeira foi palco de muita alegria e inclusão, na tarde desta terça-feira (10), com a realização do ‘Arraial da Habitação’, promovido pela Secretaria Municipal de Habitação Social (Semhab). O evento, que celebrou as tradições juninas, foi voltado aos moradores dos residenciais construídos pela Prefeitura de João Pessoa. Com o objetivo de […]
NOTÍCIAS

Reunião com corretores, promotoria e prefeitura aborda venda de terrenos irregulares em Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Prefeitura de Bonito, com apoio da Promotoria Pública e participação da Câmara Municipal, realizou nesta segunda-feira (5) uma reunião com os corretores de imóveis que atuam no município, para falar sobre a venda de imóveis/terrenos ilegais, principalmente as margens do Rio Formoso. O objetivo da reunião é reforçar as leis vigentes, que determinam as […]