Prefeitura orienta sobre rastreabilidade e rotulagem de produtos vegetais – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, reforça a importância da rastreabilidade e da rotulagem de produtos vegetais frescos, como frutas, legumes e verduras.

A rastreabilidade permite acompanhar o alimento desde a produção até a venda, garantindo mais segurança ao consumidor. Já a rotulagem assegura informações essenciais, como origem e identificação do produtor.

Conforme a Instrução Normativa Conjunta nº 2/2018, essas práticas também auxiliam no controle de resíduos e no cumprimento da legislação vigente.

A adoção dessas medidas valoriza o produto e fortalece a confiança do consumidor.

Para mais informações, acesse a Cartilha Prática para o Produtor Rural, elaborada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo: